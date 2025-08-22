Consiglio Regionale: ultime news. Taglieri: Lavoratori senza stipendio alla Asl02

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “La situazione denunciata dalla Cgil, con 53 lavoratori del facchinaggio impiegati tramite appalto nella Asl Lanciano-Vasto-Chieti che non ricevono lo stipendio, è semplicemente vergognosa e intollerabile – si apprende dalla nota stampa. Non stiamo parlando di numeri, ma di persone, di famiglie che già sopravvivono con salari bassissimi e che oggi si ritrovano addirittura senza retribuzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. È una ferita alla dignità del lavoro e ai diritti fondamentali”. Lo dichiara il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Francesco Taglieri, che ricostruisce così l’evoluzione della vicenda: “Siamo di fronte a un copione che purtroppo si ripete da tempo – Prima i tagli al personale ausiliario, poi la riduzione delle ore, quindi la minaccia dei licenziamenti – precisa il comunicato. E ora, addirittura, i ritardi sugli stipendi – Un’escalation inaccettabile, che colpisce decine di lavoratori e che rischia di scaricare le conseguenze anche sugli OSS e sugli infermieri, già oggi allo stremo – riporta testualmente l’articolo online. Ciò che emerge è un quadro di precarietà costruito scientemente, in cui padri e madri di famiglia vengono messi nelle condizioni di non poter più reggere, quasi costretti a licenziarsi pur di non subire ulteriormente umiliazioni – aggiunge la nota pubblicata. Una strategia cinica e miope, che non ha nulla a che fare con la tutela dei diritti o con il buon funzionamento della sanità”. Taglieri punta il dito contro la responsabilità politica e gestionale: “È evidente che Marsilio e l’assessore Verì abbiano fallito su tutta la linea – viene evidenziato sul sito web. L’incapacità politica e gestionale della maggioranza continua a scaricarsi sulle spalle dei lavoratori più fragili, che garantiscono ogni giorno servizi essenziali dentro i nostri ospedali – precisa il comunicato. La Asl02 non può chiamarsi fuori: la committente pubblica ha il dovere etico e istituzionale di vigilare affinché le aziende a cui affida appalti rispettino i contratti e i diritti dei dipendenti – aggiunge la nota pubblicata. Invece, ancora una volta, assistiamo a silenzi e scaricabarile”. Il capogruppo M5S annuncia iniziative istituzionali: “Porterò questa vicenda in Consiglio regionale, perché non possiamo permettere che chi lavora venga trattato come carne da macello – Pretendiamo risposte immediate e concrete: i lavoratori non possono continuare a pagare l’incapacità politica di questa maggioranza – viene evidenziato sul sito web. La sanità pubblica va difesa anche partendo dal rispetto di chi, ogni giorno, con turni e stipendi da fame, garantisce servizi indispensabili ai cittadini – precisa il comunicato. Basta con la mattanza del personale: ora è il tempo della dignità e della giustizia”. (com/red)

