Consiglio Regionale: ultime news. Taglieri: rischio tagli del 20% per ASL02. Penalizzati cittadini e lavoratori CUP

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:23 febbraio 2026 – 15:43- “Quella che viene presentata come una gara regionale – ma che nei fatti sta producendo effetti differenti da azienda ad azienda – rischia di tradursi in un’operazione che penalizza pesantemente cittadini e lavoratori della ASL02 Lanciano-Vasto-Chieti», dichiara il Capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Francesco Taglieri. “Per la ASL02 si parla di una riduzione superiore al 20% degli ordinativi di fornitura e delle postazioni operative del servizio CUP – spiega Taglieri -. Non è un dettaglio tecnico, ma una scelta che incide direttamente sull’accesso alle prestazioni sanitarie – Il CUP è il primo punto di contatto tra cittadino e sistema sanitario: ridurne la capacità operativa significa rallentare le prenotazioni e aumentare i disagi sui territori – aggiunge la nota pubblicata. A rendere il quadro ancora più critico è un elemento che non può essere ignorato – recita il testo pubblicato online. L’operatore economico aggiudicatario ha vinto con un’offerta economicamente più onerosa proprio perché fondata su una relazione tecnica di 45 pagine che prevedeva un miglioramento strutturale del servizio, l’introduzione di specifiche prescrizioni organizzative e un innalzamento degli standard qualitativi – precisa il comunicato. Oggi, però, nelle realtà dove il nuovo assetto è partito, quelle misure non risultano concretamente attuate”. “Siamo davanti a un paradosso evidente – evidenzia il consigliere regionale del M5S –: si sostengono maggiori costi di gara sulla base di un progetto migliorativo che, nei fatti, non viene realizzato – aggiunge testualmente l’articolo online. Se le prescrizioni contenute nella relazione tecnica non trovano applicazione, il risultato è semplice: maggior esborso di risorse pubbliche senza il corrispondente miglioramento del servizio – E questo si traduce inevitabilmente in un vantaggio economico per l’operatore, a scapito della collettività”. Taglieri richiama quanto denunciato dalle organizzazioni sindacali nella richiesta di incontro urgente indirizzata alla Direzione aziendale il 22 febbraio 2026, nella quale si evidenzia come, a fronte di un aumento del personale e del monte ore rispetto agli elenchi allegati agli atti di gara, venga prevista una significativa riduzione degli ordinativi – precisa la nota online. «La relazione tecnica parlava di potenziamento, non di compressione superiore al 20% delle attività. È una contraddizione che impone un chiarimento immediato”. Il Capogruppo del M5S sottolinea anche un profilo di responsabilità amministrativa: “Se davvero l’operatore aggiudicatario non sta rispettando gli impegni qualificanti posti a base della valutazione, il RUP ha il dovere di attivare ogni verifica e, se del caso, di procedere all’annullamento dei contratti in essere – Non si può accettare che a fronte di un costo più elevato per la pubblica amministrazione si registri un arretramento dei servizi – aggiunge la nota pubblicata. I soldi pubblici sono dei cittadini abruzzesi e vanno tutelati con rigore”. Particolarmente delicata è la situazione dei lavoratori del CUP di Treglio – riporta testualmente l’articolo online. “Era stata prospettata una ricollocazione – ricorda Taglieri – ma con una riduzione delle dimensioni previste dalla gara, per la ASL 02 diventa oggettivamente difficile garantire la piena salvaguardia occupazionale – si apprende dalla nota stampa. Spostamenti verso Teramo, incertezza contrattuale, rischio concreto di perdita del posto di lavoro: non è accettabile che una riorganizzazione si traduca in precarietà per chi assicura quotidianamente un servizio essenziale”. Taglieri richiama anche quanto accaduto nel 2024, quando un precedente tentativo di riduzione aveva generato forti tensioni, culminate nello sciopero del 13 dicembre – si apprende dalla nota stampa. “Oggi ci troviamo di fronte a un ridimensionamento che, secondo quanto segnalato, sarebbe persino più pesante – Evidentemente non si è fatto tesoro di quanto già accaduto”. “La politica che governa la Regione Abruzzo non può restare in silenzio», conclude il Capogruppo del M5S. «L’avvocato Cavallo e i vertici regionali intervengano immediatamente per fare chiarezza – Se la gara è stata aggiudicata sulla base di un progetto migliorativo e più oneroso, quel progetto deve essere integralmente realizzato – aggiunge testualmente l’articolo online. In caso contrario, si proceda senza esitazioni alle verifiche e agli atti conseguenti – precisa la nota online. Difendere il CUP significa difendere il diritto dei cittadini ad accedere alle cure e tutelare risorse che appartengono a tutti gli abruzzesi”. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it