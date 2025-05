Consiglio Regionale: ultime news. Taglieri: siamo in piena emergenza sanitaria e finanziaria

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “C’è un numero che spiega bene il disastro della sanità abruzzese: 113 milioni di euro – riporta testualmente l’articolo online. È il disavanzo ufficiale certificato dalla Giunta Marsilio al termine del 2024. Ma attenzione: quei 113 milioni non sono il totale del buco, sono solo quello che ancora rimane da coprire dopo aver già bruciato fondi accantonati e manovre straordinarie – si apprende dalla nota stampa. Il buco reale, quello generato dalla gestione sanitaria degli ultimi anni, è ben più grande”. Ad affermarlo è il capogruppo M5S Francesco Taglieri che aggiuge: “Con una delibera approvata ieri, la Giunta ha deciso come tappare l’ennesima falla: saranno ancora una volta i cittadini abruzzesi a pagare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nel 2025 infatti si useranno 42,5 milioni di euro derivanti dall’aumento dell’addizionale regionale IRPEF, cioè più tasse prese direttamente dai redditi di chi vive e lavora in Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Non bastasse, si impiegheranno 70,5 milioni provenienti dalle entrate fiscali già incassate – soldi che dovevano servire a finanziare servizi, scuole, trasporti, sviluppo – e che invece verranno dirottati per pagare i debiti vecchi – aggiunge la nota pubblicata. Come se non bastasse, la Giunta ha usato in anticipo quasi 38 milioni di gettito fiscale del 2024, e adesso ci dice che li restituiremo nei prossimi tre anni: 12,5 milioni all’anno, da sottrarre a nuove politiche, nuovi investimenti, nuovi servizi – precisa il comunicato. Un debito per coprire disservizi”. “La verità è semplice e drammatica – dichiara Taglieri – il 2025 sarà peggio del 2024. Non solo per l’entità del disavanzo, ma per il modo in cui si sta cercando di affrontarlo – recita il testo pubblicato online. Si mettono toppe, si svuotano le tasche dei cittadini, si svende il futuro – recita il testo pubblicato online. E per non farsi trovare scoperti quando arriverà il prossimo buco, Marsilio e Verì già oggi mettono da parte 40 milioni all’anno per il 2026 e il 2027, certi che altri disavanzi arriveranno – riporta testualmente l’articolo online. Altro che programmazione: è una resa dichiarata – viene evidenziato sul sito web. ” Questa non è buona amministrazione, è contabilità creativa sulle spalle della collettività. Il fallimento politico e gestionale è evidente: ospedali al collasso, liste d’attesa fuori controllo, operatori sanitari sotto pressione, mentre i soldi vengono usati per pagare il passato, non per costruire un futuro – riporta testualmente l’articolo online. “Il MoVimento 5 Stelle dice basta – si apprende dal portale web ufficiale. I cittadini abruzzesi meritano una sanità che funzioni, non una contabilità che nasconde le macerie – si apprende dalla nota stampa. Chiediamo trasparenza, efficienza, responsabilità. Chiediamo che chi ha creato questo disastro abbia almeno il coraggio di ammetterlo, invece di scaricarlo su chi non ha colpe” conclude il capogruppo del M5S. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 07, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it