Consiglio Regionale: ultime news. Taglieri-Smargiassi: Salta la Commissione bilancio

- Advertisement -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

(ACRA) – “Si accumulano ritardi sull’avvio dei lavori relativi alla sessione Bilancio di Regione Abruzzo – Il centrodestra invia solo nella tarda notte di ieri (19 dicembre) la bozza della Legge di stabilità ai componenti del Consiglio, impedendo di fatto un corretto studio delle carte e analisi dei capitoli economici – precisa la nota online. Poi, come se questo non bastasse, questa mattina la maggioranza pretende di aprire i lavori della I Commissione, senza averla di fatto convocata – si legge sul sito web ufficiale. Un pasticcio che costringe il Presidente Montepara a rinviare la seduta nella giornata di domani” ad affermarlo è il Capogruppo del M5S Francesco Taglieri, che questa mattina insieme al suo Gruppo Consiliare ha richiamato il regolamento per pretendere un corretto svolgimento dei lavori “La legge di stabilità – continua – è un momento cruciale per la Regione Abruzzo e per gli abruzzesi, vedere i lavori e l’invio dei documenti gestito con tanto pressapochismo, proprio da chi dovrebbe amministrare le risorse dell’intero territorio, è svilente – Le rimostranze presentate dal Movimento 5 Stelle, e in particolar modo dal collega Pietro Smargiassi, sono state chiare e inoppugnabili sia nella forma che nella sostanza, come dimostra il regolamento e il rinvio della Commissione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Mi auguro che per i prossimi giorni il centrodestra gestisca l’aula con professionalità. A oggi è chiaro che se gli uffici e il Consiglio si trovano, nuovamente, a lavorare con l’acqua alla gola è perché il centrodestra, ancora una volta, si dimostra inadeguato alla guida dell’Abruzzo”. Conclude – (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it