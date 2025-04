Consiglio Regionale: ultime news. Taglieri su aggressioni personale sanitario: “Approvare subito la proposta di legge”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Esprimo tutta la mia solidarietà e vicinanza all’infermiera e all’operatore sociosanitario aggrediti presso il Pronto Soccorso dell’ospedale Renzetti di Lanciano – Episodi come questo confermano, purtroppo, quanto sia urgente intervenire per tutelare chi ogni giorno si prende cura della nostra salute”. A dichiararlo è Francesco Taglieri, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale – si apprende dalla nota stampa. “La proposta di legge per la sicurezza del personale sanitario e sociosanitario, che ho presentato e che è stata licenziata all’unanimità in V Commissione, deve essere calendarizzata e approvata nel più breve tempo possibile, senza ulteriori ritardi – aggiunge la nota pubblicata. Non basta più indignarsi a parole: serve una risposta concreta e immediata – viene evidenziato sul sito web. Dal giorno successivo all’approvazione, la legge deve essere immediatamente attuata per prevenire nuovi episodi di violenza”. La proposta di legge del M5S introduce misure concrete e operative: Formazione obbligatoria per il personale sanitario su tecniche di prevenzione, gestione dei conflitti e de-escalation; Installazione di sistemi di videosorveglianza, pulsanti antipanico e maniglioni antipanico ove tecnicamente possibile; Creazione di un sistema obbligatorio di incident reporting per il monitoraggio degli episodi di violenza; Adozione di Piani di Prevenzione da integrare nei documenti di valutazione dei rischi; Protocolli d’intesa con le forze di polizia, per presidi fissi, telesoccorso rapido e interventi tempestivi; Supporto psicologico e assistenza legale gratuita per il personale aggredito; Monitoraggio annuale e relazioni periodiche al Consiglio regionale sugli episodi di violenza e sulle misure adottate; Possibili incentivi anche per le strutture private che si adeguano alle misure di sicurezza; Clausola di invarianza finanziaria, per garantire l’attuazione della legge senza nuovi oneri per il bilancio regionale – si apprende dalla nota stampa. “In un Paese e in una Regione dove governa il centrodestra, che da sempre fa della sicurezza e dell’inasprimento delle pene il proprio cavallo di battaglia, è ancora più inaccettabile assistere all’immobilismo su una materia così urgente e concreta – viene evidenziato sul sito web. Chi predica sicurezza deve dimostrare coerenza, agendo subito per proteggere realmente chi lavora ogni giorno negli ospedali e nelle strutture sanitarie, non limitandosi agli slogan.” “Chi lavora per garantire il diritto alla salute deve poterlo fare in sicurezza e dignità. Marsilio, l’Assessore Verì e tutta la Giunta regionale non hanno più alibi: occorre passare dalle parole ai fatti – aggiunge la nota pubblicata. Pretendiamo che la proposta sia approvata e resa subito operativa, perché ogni ritardo può significare nuove aggressioni e nuovi rischi per i nostri operatori sanitari”, conclude Taglieri (com/red)

