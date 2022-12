Consiglio Regionale: ultime news. Taglieri su spostamento del servizio Ufa a Chieti

- Advertisement -

– “Lo spostamento in via definitiva del servizio UFA ( Unità di preparazione farmaci antiblastici), e lo spostamento temporaneo anche della lungodegenza dall’Ospedale di Ortona verso quello di Chieti, rappresenta l’ennesimo colpo che la maggioranza di centrodestra, e la direzione strategica Asl da questa nominata, assesta alla nostra sanità territoriale, ormai fagocitata dalla palese volontà di centralizzare i servizi” lo afferma il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Francesco Taglieri che spiega come “lo spostamento di questi servizi così importanti per i cittadini lascerà sguarnite le aree interne e limitrofe come Vasto, Ortona, Lanciano creando molti disagi all’utenza e depotenziando di fatto strutture che potrebbero essere delle eccellenze se solo fossero messe nelle giuste condizioni – I due anni della pandemia dovrebbero averci insegnato l’importanza di avere presidi territoriali forti, con personale sufficiente, e di come questi possano fare la differenza nella vita dei cittadini, soprattutto dei più fragili – precisa il comunicato. La maggioranza di centrodestra sembra non aver appreso la lezione, ostinandosi a perseguire scelte prive di visione e soprattutto che non tengono in considerazione i bisogni degli abruzzesi – Perpetrare questo tipo di gestione è inaccettabile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il Movimento 5 Stelle continuerà a battersi affinchè il servizio sanitario pubblico sia tutelato in ogni angolo della regione” conclude – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. (com/red)

