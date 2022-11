Consiglio Regionale: ultime news. Taglieri: tiene banco l’emergenza poltrone

- Advertisement -

– “Altro che caro bollette, sanità a pezzi e disoccupazione che sale, l’unica vera grande emergenza per cui mostrano interesse Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia è l’emergenza poltrone – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Una prassi a cui ci hanno abituato fin dall’inizio della legislatura, ma che adesso sta assumendo connotati ridicoli – Infatti, apprendiamo dalla stampa che dopo l’ennesima sonora batosta, incassata ieri dalla sua stessa maggioranza, il Presidente della Regione Marco Marsilio arriva a paventare finanche un ritorno anticipato alle urne per l’Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Tutto ciò mentre gli abruzzesi sono alle prese con una crisi senza precedenti e non riescono più ad arrivare a fine mese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un atteggiamento inaccettabile per tutto il centro destra che dovrebbe essere impegnato in ben altre faccende di interesse pubblico, invece si impegna in ripicche e lotte intestine per avere una poltrona in più. Un teatrino squalificante che mette in luce la totale incapacità del Presidente Marsilio di tenere salda la sua compagine politica – Noi continueremo a portare sul tavolo delle commissioni e del consiglio i reali problemi degli abruzzesi, ricordando a questa maggioranza il suo dovere nel dare risposte concrete ai cittadini – L’Abruzzo non può essere ostaggio di questi giochi di potere”. E’ quanto dichiara il capogruppo del M5S Francesco Taglieri – precisa il comunicato. (com/red)

