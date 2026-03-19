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Politica

Consiglio Regionale: ultime news. Taglio accise carburanti, Lega: Dalle parole ai fatti, aiuto concreto per famiglie e imprese

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Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:19 marzo 2026 – 14:48- Grande soddisfazione da parte della Lega Abruzzo per il taglio delle accise su benzina e diesel di 25 centesimi al litro, misura fortemente voluta dal partito e dal vicepremier Matteo Salvini – “Grazie alla Lega già da oggi gli italiani vedranno scendere i prezzi dei carburanti – precisa il comunicato. Il decreto, approvato ieri sera dal Consiglio dei Ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entra immediatamente in vigore e rappresenta una prima misura concreta in risposta all’emergenza legata all’aumento dei prezzi energetici”. E’ quanto si legge in una nota a firma dei vertici del partito tra i quali il capogruppo in Consiglio regionale, e coordinatore regionale, Vincenzo D’Incecco – riporta testualmente l’articolo online. “Si tratta di un intervento importante, che va nella direzione auspicata da giorni dal vicepremier Salvini – prosegue la nota – che punta a sostenere milioni di lavoratori, famiglie e imprese in un momento di grande difficoltà. Un aiuto reale per il tessuto economico e sociale del Paese, in attesa che il quadro internazionale torni a stabilizzarsi – Ancora una volta la Lega al Governo passa dalle parole ai fatti”. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it

 

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