Consiglio Regionale: ultime news. Tecnocall, Verrecchia:domani emendamento in Senato

– “Domani sarà discusso al Senato un emendamento dei senatori Guido Liris ed Etelwardo Sigismondi, su mia proposta, a salvaguardia dei lavoratori di Contact Center Tecnocall Srl, l’azienda che gestisce, dall’Aquila, l’assistenza clienti del mercato di maggior tutela di Roma Capitale per conto di Acea Spa, fornitore di energia elettrica e gas. Dopo le interlocuzioni avute in questi giorni sono fiducioso sull’esito positivo di una iniziativa promossa a seguito della Conferenza dei Capigruppo del Consiglio regionale dello scorso 6 giugno in merito alla richiesta di incontro dei sindacati e lavoratori sulla situazione dell’azienda, con 110 lavoratori impiegati – precisa il comunicato. Avevo pertanto chiesto la presentazione di un emendamento ai nostri parlamentari che subito si sono mostrati sensibili alla vicenda e già domani il provvedimento approderà in Aula nel corso dei lavori che vedranno tra l’altro il senatore Liris relatore del Decreto lavoro in Commissione Bilancio”. Lo afferma il Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia – (com/red)

