Consiglio Regionale: ultime news. Teramo, Cipolletti: 30 milioni per ricostruzione

– “La notizia di un finanziamento di dieci milioni di euro per la realizzazione della Cittadella della carità a Teramo rappresenta un importante punto di partenza atto a restituire alla città un significativo riferimento sociale, capace di dare risposta a tante famiglie che in questo momento storico vivono situazioni di grave difficoltà. La cittadella della carità vedrà, quindi, un’importante sinergia con le attività messe in atto dalla Diocesi di Teramo-Atri e da S.E. mons. Leuzzi, attraverso la Caritas, così da poter progettare percorsi comuni a favore di famiglie in difficoltà, di persone fragili e figure ai margini della società spesso abbandonate – recita la nota online sul portale web ufficiale. Altro importante intervento che il presidente Marsilio dalla cabina di coordinamento della ricostruzione post sisma ha consentito venisse approvato riguarda il recupero del cosiddetto “Palazzo della sanità”, oggi sede dell’ARTA, in Piazza Martiri Pennesi – Con un finanziamento superiore ai sei milioni e mezzo di euro, oltre all’adeguamento degli uffici di tutela ambientale, si realizzerà quindi la significativa riqualificazione di un’importante area nel cuore del centro storico di Teramo – Oltre ad altri previsti interventi, come l’ammodernamento del palazzo del Genio Civile in via Irelli, mi preme sottolineare anche che oltre 9 milioni di euro verranno destinati al Polo museale di via Delfico, così da restituire alla città uno tra i suoi più importanti riferimenti culturali – Ringrazio, pertanto, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, per l’attenzione dimostrata a questo territorio, che in questi anni di crisi sta manifestando un preoccupante aumento di povertà e degrado sociale”. (com/red)

