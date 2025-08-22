Consiglio Regionale: ultime news. Terme Caramanico, D’Incecco: Basta polemiche, ora lavorare uniti per il rilancio

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Quanto accaduto negli anni è il risultato di gestioni fallimentari che hanno visto protagonisti il centrosinistra e la dirigenza locale del Partito Democratico – riporta testualmente l’articolo online. La stessa classe politica che ha contribuito al declino e alla chiusura delle terme oggi non può permettersi di dettare la linea o, peggio, alimentare il dibattito con sterili polemiche – si apprende dalla nota stampa. Caramanico si trova in una situazione difficile a causa di responsabilità radicate nel tempo e di una prolungata mancanza di visione strategica di sviluppo e valorizzazione del territorio – recita il testo pubblicato online. Ma ora è il momento di guardare avanti – precisa il comunicato. Basta polemiche”. Così Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale della Lega Abruzzo e capogruppo in Regione, sulla situazione delle terme di Caramanico – riporta testualmente l’articolo online. “I curatori – spiega D’Incecco – stanno portando avanti le procedure di gara, si deve arrivare a condizioni economiche realmente sostenibili dal mercato, per rendere l’investimento appetibile e favorire l’individuazione di un soggetto privato capace di rilanciare il parco termale – si apprende dalla nota stampa. Il governo di centrodestra – prosegue D’Incecco – ha sempre considerato la riapertura delle terme una priorità e non ha mai smesso di lavorare perché ciò avvenga – si legge sul sito web ufficiale. Parliamo di un patrimonio prezioso per l’economia del territorio, di cui la Regione si è fatta carico sin dal suo insediamento, affrontando una situazione complessa – Siamo vicini al paese, lo siamo sempre stati e continueremo ad esserlo – riporta testualmente l’articolo online. Gli interventi regionali degli ultimi anni lo dimostrano chiaramente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ora però serve unità – conclude – Tutti, a partire dal territorio, devono collaborare responsabilmente, senza strumentalizzazioni, per accompagnare l’arrivo di un investitore serio – aggiunge testualmente l’articolo online. Noi ci crediamo e continueremo a impegnarci per il rilancio delle terme e di Caramanico”. (com/red)

