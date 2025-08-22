- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Agosto 22, 2025
Politica

Consiglio Regionale: ultime news. Terme Caramanico, D’Incecco: Basta polemiche, ora lavorare uniti per il rilancio

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Quanto accaduto negli anni è il risultato di gestioni fallimentari che hanno visto protagonisti il centrosinistra e la dirigenza locale del Partito Democratico – riporta testualmente l’articolo online. La stessa classe politica che ha contribuito al declino e alla chiusura delle terme oggi non può permettersi di dettare la linea o, peggio, alimentare il dibattito con sterili polemiche – si apprende dalla nota stampa. Caramanico si trova in una situazione difficile a causa di responsabilità radicate nel tempo e di una prolungata mancanza di visione strategica di sviluppo e valorizzazione del territorio – recita il testo pubblicato online. Ma ora è il momento di guardare avanti – precisa il comunicato. Basta polemiche”. Così Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale della Lega Abruzzo e capogruppo in Regione, sulla situazione delle terme di Caramanico – riporta testualmente l’articolo online. “I curatori – spiega D’Incecco – stanno portando avanti le procedure di gara, si deve arrivare a condizioni economiche realmente sostenibili dal mercato, per rendere l’investimento appetibile e favorire l’individuazione di un soggetto privato capace di rilanciare il parco termale – si apprende dalla nota stampa. Il governo di centrodestra – prosegue D’Incecco – ha sempre considerato la riapertura delle terme una priorità e non ha mai smesso di lavorare perché ciò avvenga – si legge sul sito web ufficiale. Parliamo di un patrimonio prezioso per l’economia del territorio, di cui la Regione si è fatta carico sin dal suo insediamento, affrontando una situazione complessa – Siamo vicini al paese, lo siamo sempre stati e continueremo ad esserlo – riporta testualmente l’articolo online. Gli interventi regionali degli ultimi anni lo dimostrano chiaramente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ora però serve unità – conclude – Tutti, a partire dal territorio, devono collaborare responsabilmente, senza strumentalizzazioni, per accompagnare l’arrivo di un investitore serio – aggiunge testualmente l’articolo online. Noi ci crediamo e continueremo a impegnarci per il rilancio delle terme e di Caramanico”. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it

 

