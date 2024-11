Consiglio Regionale: ultime news. Terme di Caramanico, accesso agli atti di Di Marco sull’asta

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “È partita ieri la mia richiesta di accesso agli atti relativa alle procedure di alienazione delle Terme di Caramanico – riporta testualmente l’articolo online. È necessario capire le ragioni che hanno spinto alla divisione in due lotti del complesso, a fronte dell’ennesima asta andata deserta su Terme e Reserve e cosa accadrà ora ai due lotti – aggiunge la nota pubblicata. Mi chiedo poi se sia normale che il Governo regionale, che ha amministrato l’Abruzzo per 5 anni e mezzo e che ha dunque attivato le procedure per l’asta solo di recente, abbia deciso di convocare i curatori fallimentari alla presenza di FederTerme senza il coinvolgimento delle istituzioni del territorio, cosa che sarebbe stata opportuna, oltre che utile – si apprende dalla nota stampa. Invece della riunione che avverrà domani pomeriggio sono venuto a conoscenza dai curatori stessi, da me contattati per avere informazioni – precisa la nota online. Mi chiedo perché dopo il fallimento e l’assegnazione della sorgente separata da quella degli immobili si è scelto di convocare una riunione senza renderla più partecipata, vista pure l’importanza dell’argomento”, così il consigliere regionale PD Antonio Di Marco – aggiunge testualmente l’articolo online. “Legittimi dubbi, perché se il primo lotto è stato aggiudicato, affidando la gestione delle acque, è lecito che il territorio sappia che intenzioni ha chi ha risposto alla gara e che indicazioni ha dato alla Regione – sottolinea Di Marco – . Così come è necessario sapere che fine farà il secondo lotto – aggiunge testualmente l’articolo online. Se tutte queste lacune sono normali per qualcuno, noi non possiamo considerarle tali – aggiunge la nota pubblicata. Per questo era importante coinvolgere tutti i sindaci del comprensorio di Caramanico terme, piuttosto che lasciarli ancora una volta semplici spettatori impotenti della disintegrazione dell’economia del loro territorio, di cui il complesso termale è stato per anni riferimento e motore”. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio stampa dell’Emiciclo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 09, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it