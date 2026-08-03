Consiglio Regionale: ultime news. Terme di Caramanico, Verrecchia a Di Marco: “La trasparenza si tutela rispettando le regole”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:03 agosto 2026 – 09:00– “Sorprende che il consigliere Antonio Di Marco, pur richiamando continuamente i principi di trasparenza e legalità, finisca per contestare proprio quelle regole che hanno la funzione di garantire la correttezza e l’imparzialità di una procedura pubblica – si apprende dal portale web ufficiale. Il richiamo di AreaCom al rischio di turbativa non rappresenta un cavillo amministrativo, ma l’applicazione di un principio posto a tutela della regolarità della gara e della parità di trattamento tra tutti i partecipanti – Chi ricopre un ruolo istituzionale dovrebbe essere il primo a rispettare queste garanzie, evitando di alimentare un dibattito che potrebbe sovrapporsi a un procedimento ancora aperto – aggiunge testualmente l’articolo online. Nessuno intende sottrarsi alla massima trasparenza – Al contrario, proprio perché crediamo nella trasparenza, riteniamo che essa debba esercitarsi nei tempi e nelle forme previste dalla legge – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Una volta concluse le procedure, tutti gli atti saranno oggetto delle legittime valutazioni politiche e istituzionali e, se necessario, dei conseguenti approfondimenti – aggiunge la nota pubblicata. Ma fino a quel momento è doveroso lasciare lavorare gli uffici con serenità, senza pressioni e senza interferenze – Invito pertanto i colleghi dell’opposizione ad assumere un atteggiamento di maggiore responsabilità istituzionale – si apprende dalla nota stampa. Il controllo sull’operato della pubblica amministrazione è un diritto sacrosanto ma non può trasformarsi in una continua pressione durante una procedura ancora in corso, con il rischio di creare un clima che non giova né agli uffici né all’interesse pubblico – recita il testo pubblicato online. Le Terme di Caramanico meritano di essere sottratte definitivamente alle polemiche e restituite a una prospettiva di sviluppo – recita il testo pubblicato online. La Regione ha il dovere di garantire una procedura rigorosa, trasparente e inattaccabile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Solo al termine dell’iter amministrativo sarà il momento delle valutazioni politiche – si apprende dalla nota stampa. Prima vengono il rispetto delle regole e la tutela dell’interesse pubblico; tutto il resto rischia di essere soltanto propaganda”. E’ quanto afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia – si legge sul sito web ufficiale. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 08, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it