Consiglio Regionale: ultime news. Terme, Pd: la Regione dimentica gli altri Comuni

– “Il gruppo Pd in Consiglio Regionale sostiene da settimane l’opportunità di un fondo per alleviare il peso del caro energia su famiglie, imprese piccole e grandi, e impianti sportivi maggiormente energivori – precisa il comunicato. Abbiamo appoggiato la battaglia dei 17 Sindaci del versante della Maiella che in Provincia hanno chiesto a gran voce un sostegno per le amministrazioni comunali, specie quelle montane, che più di tutte utilizzano il riscaldamento – aggiunge testualmente l’articolo online. Abbiamo inoltre perorato, anche con degli emendamenti mai approvati, la necessità di ristori appropriati per alberghi, ristoranti e b&b di Caramanico e comuni limitrofi (San Valentino, Roccamorice, Salle, Abbateggio, Sant’Eufemia e Lettomanoppello), strutture che stanno risentendo pesantemente della chiusura delle Terme e continuano a patire l’inerzia di questa Giunta regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ieri nel corso della conferenza dei capigruppo siamo venuti a conoscenza che la Giunta Marsilio, nel corso del Consiglio Regionale di domani, ha intenzione di proporre un emendamento che prevede l’erogazione al solo comune di Caramanico di un contributo pari a €. 150.000,00 per lo sviluppo del turismo invernale, fondi destinati fondamentalmente all’allestimento del consueto Villaggio di Natale, giunto ormai alla terza edizione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Dal canto nostro, continueremo a rivendicare lo stanziamento di risorse contro il caro-energia e in favore delle attività del comprensorio della Maiella compromesse dalla chiusura delle Terme – si apprende dalla nota stampa. Soddisfatte queste esigenze, nel caso poi dovessero avanzare fondi, non potremo che accogliere favorevolmente il sostegno a Caramanico e la riproposizione di un’iniziativa che speriamo possa contribuire ad animare le strade del borgo e a generare indotto per attività economiche e commerciali – aggiunge la nota pubblicata. Tuttavia va evidenziato come la misura rappresenti un semplice palliativo per il periodo festivo, e sia distante anni luce dai ristori adeguati e tempestivi invocati da un settore, quale quello turistico-ricettivo, affetto da una crisi profonda, essendo venuta meno, con l’interruzione delle attività termali, una parte caratterizzante e strutturale dell’offerta turistica abruzzese – si apprende dalla nota stampa. La Giunta Marsilio dimentica però che le terme hanno svolto negli anni una funzione attrattiva non solo per Caramanico ma anche per l’intero territorio circostante – recita la nota online sul portale web ufficiale. Non a caso lavoratori stagionali, esercizi commerciali e strutture ricettive legate allo stabilimento termale sono presenti in tutti i Comuni del versante pescarese della Maiella, che è caratterizzato da un forte tasso di integrazione e lavora ormai da tempo in una logica comprensoriale: ambiente e benessere di Caramanico, Beni culturali e arrampicata sportiva di Roccamorice, commercio e tipicità di San Valentino, il borgo di Abbateggio, la pietra di Lettomanoppello e via dicendo – recita il testo pubblicato online. Per questo motivo – nel ribadire le priorità: aiuti contro il caro energia e fondi per le strutture ricettive della Maiella, che la manovra regionale non contempla affatto -, chiederemo comunque con un emendamento di incrementare la somma individuata, al fine di estendere il contributo anche ad Abbateggio, Lettomanoppello, Roccamorice, Salle, Sant’Eufemia e San Valentino, affinché l’intero comprensorio possa beneficiare di questo sostegno per il periodo natalizio e risultare altresì valorizzato nella sua coralità, favorendo la promozione e la vendita di pacchetti turistici invernali”. E’ quanto si legge in una nota firma dei consiglieri regionali del Pd Silvio Paolucci e Antonio Blasioli – precisa il comunicato. (com/red)

