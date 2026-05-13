Consiglio Regionale: ultime news. Terminal bus Pescara, il Pd denuncia stato di abbandono: ferita aperta per la città

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:13 maggio 2026 – 15:18– “Il terminal bus extraurbano di Pescara continua a rappresentare una ferita aperta per la città. È il primo luogo che accoglie chi arriva, il punto di passaggio quotidiano per studenti, lavoratori, pendolari e turisti – precisa il comunicato. Dovrebbe essere un simbolo di efficienza e modernità, invece è l’esatto contrario”, lo rileva il vicepresidente del Consiglio regionale, Antonio Blasioli, con i consiglieri comunali del Partito Democratico, che hanno convocato una conferenza stampa “per porre il focus sulle criticità in essere ed avanzare una serie di proposte volte a migliorare la qualità di chi transita ogni giorno nel Terminal Bus della stazione” si legge in una nota – “Parliamo di un’infrastruttura strategica, situata nel cuore del centro cittadino, lasciata in condizioni che non sono degne di una città che ambisce a definirsi europea e a vocazione turistica – viene evidenziato sul sito web. Negli anni, cittadini, associazioni dei consumatori e operatori del trasporto, hanno segnalato criticità evidenti – precisa la nota online. Eppure l’amministrazione comunale ha scelto di non vedere, adottando un immobilismo che oggi presenta il conto in termini di degrado, disordine e rischi per la sicurezza – Le difficoltà sono sotto gli occhi di tutti – sostengono i consiglieri comunali -. Per chi non conosce il Terminal, orientarsi è complicato, spesso impossibile: mancano indicazioni chiare sugli stalli, non esiste una cartellonistica adeguata su linee e orari, e anche le persone più fragili, come ad esempio anziani e disabili, per non parlare dei turisti, si trovano in una condizione di totale disorientamento – A questo si aggiunge l’assenza di spazi sicuri per la salita e la discesa dei passeggeri, con le auto che si fermano lungo corso Vittorio Emanuele creando ingorghi e situazioni di potenziale pericolo – Le coperture in caso di maltempo sono essenziali, mentre l’area è costantemente occupata da mezzi non autorizzati, senza controlli né vigilanza – si apprende dal portale web ufficiale. E se dal punto di vista logistico la situazione è quella appena riassunta, dal punto di vista burocratico forse è ancora più grave – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Esiste un’ordinanza infatti, la n. 245 del 25 ottobre 2016, che è completamente disattesa”. “Ai tempi, il Comune di Pescara aveva organizzato l’area in questione in questa maniera: 4 stalli per i bus internazionali, 5 per la lunga percorrenza, 14 per gli extraurbani, altri 14 per la linea Penne-Pescara – si legge sul sito web ufficiale. E soprattutto, definendo l’impossibilità di effettuare una sosta lunga, aveva limitato il tempo massimo a 30 minuti – precisa la nota online. Tuttavia, siccome mancano le segnaletiche, la Polizia municipale non è nelle condizioni di far rispettare le disposizioni, né di sanzionare le irregolarità. Una paralisi amministrativa che si traduce in autobus che sostano per ore, difficoltà nel trovare stalli disponibili, traffico che aumenta e manovre sempre più rischiose – si apprende dalla nota stampa. Questa situazione non è casuale – scrivono – ma il risultato di una totale assenza di visione sulla mobilità urbana e sulla vocazione turistica della città. Mentre si continuano a inseguire operazioni spot, uno dei principali biglietti da visita di Pescara resta abbandonato a se stesso, privo dei servizi minimi e degli standard di sicurezza che cittadine e cittadini hanno il diritto di pretendere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Di fronte a questo stato di cose abbiamo deciso di portare la questione all’attenzione di tutto il Consiglio comunale e lo abbiamo fatto attraverso un’interpellanza a prima firma di Francesco Pagnanelli”. “L’amministrazione deve intervenire con tempestività attraverso misure concrete e realizzabili – Prima di tutto riqualificando l’area e installando una segnaletica chiara e leggibile, al fine di garantire percorsi sicuri per i passeggeri – precisa la nota online. È fondamentale, inoltre, ripristinare i controlli e porre in essere tutto quanto necessario al rispetto delle regole vigenti – E, infine, chiediamo chiarezza sul futuro di questo terminal, attraverso la definizione di un piano concreto di interventi – aggiunge la nota pubblicata. Non è più accettabile continuare a procrastinarli nell’attesa di finanziamenti europei che richiederanno altri anni – Così come non è più accettabile che cittadini e turisti siano costretti ogni giorno a convivere con disservizi, disordine e insicurezza, in quello che dovrebbe essere il principale nodo del trasporto pubblico cittadino – È una questione di rispetto verso la città e verso chi la vive” concludono – riporta testualmente l’articolo online. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it