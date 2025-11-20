Consiglio Regionale: ultime news. Terminal bus Vasto, Francesco Prospero presenta un esposto alla Asl

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:20 novembre 2025 – 12:10– “Il terminal bus di Vasto è diventato, da mesi, il terminal della vergogna”, così il consigliere Francesco Prospero (FdI). “Lo dico con amarezza e con senso di responsabilità: ciò che dovrebbe essere un luogo sicuro, dignitoso e accogliente per chi ogni giorno si muove, studia e lavora, è oggi un simbolo di abbandono, degrado e pericolo per la salute pubblica” aggiunge – “Le immagini parlano da sole, servizi igienici in condizioni indecenti, rifiuti organici, incrostazioni, materiali in decomposizione, odori insopportabili, liquidi stagnanti, giacigli di fortuna – si legge sul sito web ufficiale. Uno scenario che non appartiene a una città civile, ma purtroppo è la realtà che i cittadini trovano ogni giorno – recita il testo pubblicato online. La parte più amara è un’altra: in quello spazio degradato transitano, ogni mattina, decine di studenti pendolari, molti dei quali minori – Ragazzi e ragazze che si alzano presto per raggiungere le scuole e che dovrebbero trovare protezione, non pericoli, non insalubrità, non abbandono – riporta testualmente l’articolo online. Lo ripeto con forza: qui c’è un rischio reale per la salute pubblica – si apprende dal portale web ufficiale. Per questo ho presentato un esposto all’Asl, chiedendo un intervento immediato, e ho trasmesso la segnalazione anche ai Carabinieri e alla Procura perché ognuno, nell’ambito delle proprie competenze, valuti i profili più gravi di quanto sta accadendo – recita il testo pubblicato online. Il Comune ha preso in consegna il terminal, ma non lo gestisce – E quando l’incuria diventa sistematica, quando lo sporco si stratifica per mesi, quando il degrado si trasforma in normalità, allora siamo davanti a una responsabilità istituzionale, non a un semplice disservizio – aggiunge testualmente l’articolo online. Vasto merita rispetto – aggiunge testualmente l’articolo online. I nostri studenti meritano sicurezza – si apprende dal portale web ufficiale. La nostra comunità merita luoghi degni, non vergogne da nascondere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Non c’è più tempo da perdere: si intervenga subito, perché la salute e la dignità delle persone vengono prima di tutto” conclude Prospero – aggiunge testualmente l’articolo online. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio stampa dell’Emiciclo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it