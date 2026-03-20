Consiglio Regionale: ultime news. Terminal bus Vasto, Prospero: finalmente l’inaugurazione dopo 2 anni di immobilismo

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:20 marzo 2026 – 13:02- “C’è un dato che non può essere messo in discussione: il terminal bus di Vasto è stato consegnato il 6 agosto 2024, ed era integro, funzionante e pienamente utilizzabile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Da quel momento è passato nella gestione e sotto la piena responsabilità del Comune di Vasto, che per quasi due anni non è stato in grado di renderlo operativo – riporta testualmente l’articolo online. Non si comprende come, a distanza di tutto questo tempo e dopo una serie di atteggiamenti dilatori dovuti all’incapacità di individuare una soluzione gestionale, oggi si scelga di attaccare TUA, cioè il soggetto che quell’opera l’ha realizzata e consegnata – si apprende dal portale web ufficiale. Due anni di ritardi e, invece di assumersi la responsabilità e chiedere scusa, in perfetto “stile Menna” oggi si cercano alibi scaricando responsabilità su altri – precisa il comunicato. Se per due anni non si è riusciti nemmeno a garantire l’apertura dei servizi essenziali, come i servizi igienici, la domanda è semplice: di chi è la responsabilità? Di chi ha costruito e consegnato l’infrastruttura o di chi avrebbe dovuto gestirla e renderla fruibile dal 6 agosto 2024? La verità è che, se oggi il terminal viene finalmente attivato, ciò avviene grazie all’impegno concreto dei vettori e della DMC, che hanno sopperito a evidenti ritardi e difficoltà dell’amministrazione comunale – A loro va il mio ringraziamento, e quello dell’intera città e di tutta l’utenza – viene evidenziato sul sito web. Le opere pubbliche non si inaugurano dopo due anni di attesa: si prendono in carico, si gestiscono e si mettono al servizio dei cittadini – precisa la nota online. Per questo, più che alzare la voce, ci si dovrebbe assumere la responsabilità di quanto non ha funzionato – riporta testualmente l’articolo online. Perché quando un’infrastruttura resta ferma per due anni, il problema non è di chi l’ha realizzata, ma di chi non è stato in grado di farla funzionare – La realtà è semplice: l’opera era pronta – si apprende dal portale web ufficiale. Ciò che è mancato è stata la capacità di metterla in funzione – L’auspicio è che, da oggi in poi, si cambi passo, evitando polemiche tardive e lavorando finalmente nell’interesse della città”. E’ quando si legge in una nota del consigliere regionale e comunale a Vasto Francesco Prospero – aggiunge testualmente l’articolo online. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it