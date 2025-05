Consiglio Regionale: ultime news. Terminal Bus Vasto, Prospero: Il sindaco convochi subito una riunione operativa

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:(ACRA9 – “Un’infrastruttura costata centinaia di migliaia di euro, consegnata al Comune il 7 agosto 2024, è ancora oggi – maggio 2025 – chiusa, abbandonata, senza un piano e segnata dal degrado”. E’ quanto afferma il consigliere regionale, e comunale, di Fratelli d’Italia Francesco Prospero, che in un video girato sul posto ha mostrato ai cittadini “vetri rotti, scritte vandaliche, erbacce ovunque e bagni sporchi e impraticabili”. “Lo avevamo detto mesi fa: il Comune non voleva prendersi il terminal perché non sapeva come e da chi farlo gestire – recita la nota online sul portale web ufficiale. Oggi i fatti ci danno ragione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nessun bando, nessun progetto, solo silenzio e fumo negli occhi”. Prospero ricorda anche l’episodio ormai simbolico dell’intera vicenda: “Il sindaco Menna, nel giugno 2023, issò la bandiera dei pirati, parlando di ‘maledizione della luna nera’. Una scena grottesca, che oggi assume un tono ancora più ridicolo – recita il testo pubblicato online. La bandiera è sparita, il terminal è ancora chiuso, e il sindaco anche”. In una lettera ufficiale inviata al sindaco, Prospero chiede la convocazione urgente di una riunione operativa: “Il terminal è una risorsa preziosa per la città: per i pendolari, per i turisti, per l’immagine di Vasto – Vederlo in queste condizioni fa male al cuore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. È necessario coinvolgere i vettori, i consorzi ‘Vivere Vasto Marina’ e ‘Vasto in Centro’, la DMC e altri soggetti interessati – aggiunge la nota pubblicata. Da parte mia, sebbene la Regione non abbia alcun obbligo in merito, offro la piena disponibilità a partecipare e ad attivarmi per valutare la possibilità di un contributo economico straordinario per sostenere la gestione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Prima ancora della definizione della gestione complessiva dell’infrastruttura, sarebbe opportuno, quantomeno, che l’Amministrazione comunale provvedesse alla pulizia dei servizi igienici, affidando provvisoriamente il compito a un’impresa di pulizia – viene evidenziato sul sito web. “I cittadini non possono più aspettare – si apprende dalla nota stampa. Chi ha la responsabilità di amministrare deve decidere, non temporeggiare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. E se non è in grado, lasci spazio a chi sa dove andare”, conclude il consigliere di FdI. (com/red)

