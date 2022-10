Consiglio Regionale: ultime news. Testo interpellanza Pietrucci sede unica Pescara

- Advertisement -

Pubblichiamo il testo integrale dell’Interpellanza del consigliere regionale PD, Pierpaolo Pietrucci, sulla programmazione, realizzazione e gestione del patrimonio immobiliare della Regione Abruzzo con riferimento alla sede unica a Pescara

Premesso che

l’organizzazione istituzionale della Giunta regionale abruzzese comporta una complessa gestione logistica e strutturale e dunque richiede una attenta e costante programmazione di interventi; soprattutto negli ultimi anni – dopo il sisma del 2009, la recente pandemia e l’aumento dei costi energetici – è diventato ancora più urgente e necessario verificare l’adeguamento degli immobili, il loro razionale utilizzo, il risparmio nel costo delle utenze, il miglioramento energetico, l’implementazione dell’infrastrutturazione digitale potenziando il Data Center regionale e connettendolo con l’intero sistema della Pubblica Amministrazione, sempre nell’ottica di garantire e migliorare l’efficienza operativa e le risposte verso l’utenza, anche calibrando con cura il ricorso al “lavoro agile” e le presenze in ufficio; all’Aquila e a Pescara – ma anche in tante altre città d’Abruzzo – l’attività istituzionale si svolge sia in sedi di proprietà regionale che in immobili privati che comportano un pesante onere finanziario per l’erario pubblico abruzzese; spesso la vetustà o la condizione degli immobili richiede continui e costosi interventi di adeguamento, riparazione e manutenzione; ogni scelta sulla gestione del patrimonio richiede una approfondita e condivisa conoscenza dei dati, la partecipazione dell’intero Consiglio, dei sindacati dei lavoratori e dei responsabili dei Dipartimenti, il coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali pubblici, in modo da individuare – a partire dalla ricognizione puntuale del patrimonio e delle risorse strutturali e umane – le azioni più giuste e di solida prospettiva per l’attività della Regione;

considerato che

la scelta di individuare una sede unica della Regione a Pescara è da tempo un obiettivo della Regione, essendo stata avviata da oltre 12 anni, con la DGR 516 del 28 giugno 2010, una procedura di manifestazione d’interesse per il reperimento di una sede unica; recentemente è stato sottoscritto tra il Presidente Marsilio e il Sindaco di Pescara Masci un Protocollo d’intesa per realizzare a Pescara la sede unica della Regione nelle Aree di Risulta dell’ex stazione ferroviaria al centro della città adriatica; tale atto fa seguito a decisioni assunte dai due Enti, rispettivamente dalla Regione Abruzzo con Delibera di Giunta n. 73 del 14 febbraio 2022 e dal Comune di Pescara con Delibera di Giunta Comunale n. 787 del 20 settembre 2022;

visto che

la dimensione del problema comporta una visione d’insieme delle esigenze, una programmazione a lungo termine degli interventi, una strategia di razionalizzazione del patrimonio immobiliare regionale, evitando interventi pur necessari, ma “isolati” e sganciati da un’ottica complessiva, indicando nel tempo le priorità di azione, un cronoprogramma che preveda tutte le possibili scelte (dismissioni, permute, affitti, accorpamenti, nuove realizzazioni) su tutti i beni di proprietà e di uso regionale; ogni iniziativa deve fondarsi non solo su opportunità di tipo immobiliare, ma su valutazioni economiche, logistiche e sociali complessive che prevedano ad esempio il risparmio energetico, la connettività, l’accessibilità e i parcheggi, il verde pubblico, la funzionalità degli spazi alle moderne e qualificate esperienze ingegneristiche e architettoniche, la complessiva valorizzazione territoriale e urbana, ecc.;

tutto ciò premesso, con la presente, il sottoscritto consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci

interpella il Presidente della Giunta o l’Assessore competente per conoscere:

E' quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d'Abruzzo.