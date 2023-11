Consiglio Regionale: ultime news. Tirreno-Adriatico, Cardinali:una grande occasione

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– Si è svolto oggi all’Aquila un incontro tra l’Assessore allo Sport Mario Quaglieri, la Consigliera regionale Simona Cardinali e il Presidente del Consorzio BIM di Teramo Marco Di Nicola per parlare di strategie e programmazione delle attività e dei grandi eventi sportivi quale straordinario veicolo di pubblicità per il territorio – riporta testualmente l’articolo online. “La corsa ciclistica della Tirreno – Adriatico è una grande occasione per promuovere la nostra Regione: rappresenta una vetrina importante per le nostre eccellenze naturali, storiche e culturali” ha affermato Cardinali che ha poi aggiunto: “La manifestazione della Primavera 2024 interesserà diversi Comuni della provincia di Teramo e tre le tappe pensate: Giulianova, Torricella e Valle Castellana”. “È una gara che accenderà i riflettori sull’Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Inoltre ricordo che siamo di fronte al transito della seconda corsa a tappe per importanza e questo farà sì che ci sia un considerevole ritorno d’immagine sotto il profilo turistico ed economico – Non dimentichiamo che l’Abruzzo è terra di ciclismo e di campioni – precisa il comunicato. Un legame che abbraccia la storia delle nostre strade” ha concluco la Consigliera – si legge sul sito web ufficiale. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it