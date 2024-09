Consiglio Regionale: ultime news. Torna Bollicine d’Abruzzo sabato all’Aurum di Pescara

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “Saranno 25 etichette abruzzesi e 50 referenze i protagonisti della quinta edizione di Bollicine d’Abruzzo, la rassegna dedicata agli Spumanti abruzzesi, con la presentazione ufficiale del ‘Trabocco’, un prodotto straordinario che ha fatto il suo esordio durante il Tramezzino Letterario del Festival dannunziano – riporta testualmente l’articolo online. L’evento, che sabato 21 settembre sarà ospitato nella prestigiosa cornice dell’Aurum, sarà completamente gratuito a ingresso libero a partire dalle ore 18.30 fino alle 23”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri nel corso della conferenza stampa convocata per presentare la manifestazione ‘Bollicine d’Abruzzo’, patrocinata e co-finanziata dalla Presidenza del Consiglio regionale e da sponsor, con il Vicepresidente dell’Associazione Italiana Sommelier Luca Panunzio, promotore dell’evento, Antonio De Marco manager di Banca Mediolanum Abruzzo, main sponsor, e i rappresentanti di AIS e di Vini d’Abruzzo-Consorzio Tutela – si legge sul sito web ufficiale. “L’evento che si svolgerà sabato è aperto a tutte le cantine abruzzesi produttrici di spumanti abruzzesi sia metodo classico che Martinotti, bianco e rosè. Bollicine d’Abruzzo – ha spiegato Panunzio – giunto ormai alla quinta edizione, si caratterizza per la grande offerta e la notevole presenza di pubblico: sommelier, appassionati e wine lover tutti ad assaggiare questo prodotto in forte ascesa sui mercati abruzzesi e non solo, realizzato esclusivamente con vini autoctoni spumantizzati in Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Dopo due eventi svolti negli anni passati all’Aurum, l’anno scorso la Presidenza del Consiglio Regionale ci ha portato al Vittoriale per far apprezzare le nostre ‘bollicine’ anche a un pubblico di fuori regione; tanto è stato il successo, oltre 1000 persone, che ci hanno fatto replicare l’iniziativa sui trabocchi pescaresi all’interno della Settimana Dannunziana, che ha registrato la partecipazione di 1200 appassionati – Quest’anno si torna nuovamente all’Aurum, dove sistemeremo tavoli per degustare gli spumanti a banco e assaggio e con servizio dei sommelier di Associazione Italiana Sommelier che forniranno informazioni circa la specifica dei vini e cenni sul nostro territorio – All’interno dell’evento offriremo al Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, un ‘tavolo dedicato’ di oltre 2 metri per far degustare il Trabocco doc in tutte le sue declinazioni e tipologia, uno spumante nuovo che ha debuttato lo scorso 4 settembre nel corso del Tramezzino Letterario: anche in questo caso è prevista la presenza di sommelier altamente professionali per divulgare questa nuova doc. Arrivati alla quinta edizione possiamo dire che Bollicine d’Abruzzo è stata una scommessa vinta: quando siamo partiti nel 2019 in pochi credevano nel suo successo, molti pensavano che le nostre bollicine mai avrebbero potuto competere con gli champagne francesi – precisa la nota online. Oggi si è compreso che il nostro è un prodotto destinato a crescere, pensiamo al nostro Prosecco che conta molte più bottiglie dello champagne, e parliamo di produttori emergenti che si rivolgono a una fascia media di mercato diversa”. Sponsor dell’evento sono Banca Mediolanum, AutoAbruzzo, la Edimac e la Ico – recita il testo pubblicato online. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio stampa dell’Emiciclo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it