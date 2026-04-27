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Politica

Consiglio Regionale: ultime news. TPL, Cavallari: Il centrodestra tradisce le aree interne. Più costi, meno servizi

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Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:27 aprile 2026 – 09:01-  “Dalla Commissione di Vigilanza è arrivata una conferma netta: il centrodestra abruzzese, mentre a parole si dice vicino alle aree interne, nei fatti le sta abbandonando – ”Lo dichiara Giovanni Cavallari, Capogruppo regionale di Abruzzo Insieme che aggiunge:  “La gestione del trasporto pubblico è ormai fuori da qualsiasi indirizzo politico – recita il testo pubblicato online. Il management di TUA SpA decide in autonomia, perseguendo logiche esclusivamente economico-finanziarie e scaricando sui territori più fragili il peso delle proprie scelte – si apprende dalla nota stampa. È una resa della politica, grave e inaccettabile – ” La linea è chiara: esternalizzare i servizi nelle aree interne, ridurre le corse, abbassare gli standard e aumentare i costi per cittadini e lavoratori – precisa la nota online. Altro che efficienza: questo è un disimpegno deliberato che colpisce le comunità montane e accelera lo spopolamento – aggiunge testualmente l’articolo online. I numeri parlano chiaro: nelle province dell’Aquila e di Teramo si paga fino al triplo rispetto all’area metropolitana Chieti-Pescara, con biglietti che superano i 4 euro per tratta e abbonamenti che arrivano a costare centinaia di euro in più l’anno – recita il testo pubblicato online. E tutto questo a fronte di un servizio ridotto al minimo, con corse sempre più rare e orari incompatibili con la vita quotidiana di studenti e lavoratori – Si crea così un Abruzzo a due velocità: da una parte territori serviti e integrati, dall’altra cittadini costretti a pagare di più per avere meno – riporta testualmente l’articolo online. Una disparità inaccettabile che trasforma un diritto essenziale in un privilegio – riporta testualmente l’articolo online. Gravissima anche la scelta di spingere sulle sub-concessioni ai privati: meno tutele per i lavoratori, salari compressi e qualità del servizio più bassa – si apprende dal portale web ufficiale. Si smantella il pubblico e si costruisce lavoro povero, senza alcuna visione industriale – si apprende dalla nota stampa. Il paradosso è evidente: la stessa maggioranza che giustamente mantiene presidi sanitari anche in perdita nelle aree interne, sui trasporti applica la logica opposta, trattandoli come un costo da tagliare – si apprende dalla nota stampa. È una contraddizione politica che dimostra tutta l’ipocrisia di questa gestione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il mancato avvio del biglietto unico regionale, nonostante impegni già assunti, è l’ennesima prova dell’immobilismo della Giunta”. “Questa non è inefficienza – conclude Cavallari – è una scelta politica precisa – si legge sul sito web ufficiale. E noi continueremo a contrastarla con determinazione, perché il diritto alla mobilità non può dipendere dal luogo in cui si vive”. (com/red) 

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 07, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it

 

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