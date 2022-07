Consiglio Regionale: ultime news. Tpl, D’Annuntiis: ancora una sentenza favorevole

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Questa volta è il Tribunale civile di L’Aquila a confermare la tesi difensiva della Regione Abruzzo, rigettando il ricorso avanzato da una delle maggiori aziende di TPL al fine di ottenere dall’ente maggiori contribuzioni per il servizio di trasporto pubblico prodotto per gli anni dal 2008 al 2013. Il giudice, a seguito dell’articolata ed esaustiva istruttoria espletata nel corso del giudizio, ha ritenuto non dovute somme ulteriori rispetto a quelle già percepite per le annualità oggetto della causa, tracciando così una linea ben chiara sul problema – si apprende dal portale web ufficiale. Si tratta della sentenza n. 457 del 1 luglio scorso, pubblicata in data 19/07/2022, con la quale il Giudice Ordinario ha sostanzialmente legittimato l’operato degli uffici regionali preposti alla quantificazione e alla erogazione dei contributi di esercizio alle aziende di Trasporto Pubblico Locale, confermando di fatto il sistema di razionalizzazione della spesa pubblica adottato negli ultimi anni dall’amministrazione regionale – Si esprime nuova soddisfazione per il risultato ottenuto, volgendo un particolare ringraziamento al Dipartimento “Infrastrutture e Trasporti”, per l’attività espletata di consulenza tecnica di parte e per la produzione di ogni opportuna memoria difensiva, e alle Avvocature – Regionale e Distrettuale dello Stato – per il coordinamento delle procedure di difesa dell’Ente”. Lo ha dichiarato il sottosegretario alla presidenza della Regione Abruzzo, Umberto D’Annuntiis. (com/red)

- Pubblicità -

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it