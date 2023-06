Consiglio Regionale: ultime news. Traforo Gran Sasso,D’Annuntiis sollecita Ministero

- Advertisement -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– Si è concluso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti l’incontro tra Governo, Strutture Commissariali, Anas, Regioni e Comuni per la valutazione dello stato dell’arte e le azioni da intraprendere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per il governo erano presenti Davide Bordoni, consulente del ministro Salvini, e Felice Morisco, direttore generale del ministero, per l’Anas Antonio Marasco, responsabile compartimento Abruzzo – Per la Regione Abruzzo ha partecipato il sottosegretario alla presidenza della Giunta Umberto D’Annuntiis. “Ho sollecitato ai rappresentanti del Ministero e delle strutture commissariali che si occupano delle autostrade e dell’acquifero del Gran Sasso – ha dichiara il sottosegretario D’Annuntiis – la necessità di appaltare al più presto l’opera di messa in sicurezza del traforo del Gran Sasso e acquisire la copertura finanziaria totale dell’intervento che sviluppa 180 milioni di euro – Contestualmente si è chiesto di conoscere il progetto di messa in sicurezza delle autostrade, le ipotesi di riduzione tariffaria e il mantenimento dei livelli occupazionali”. La struttura del commissario Corsini ha riferito che si stanno privilegiando gli interventi di messa in sicurezza che in invarianza di tracciato in attesa di definire quale sarà la scelta progettuale, e cioè se prevedere un tracciato diverso o mantenere quello attuale – I rappresentati del ministero hanno confermato la disponibilità finanziaria di tre miliardi di euro per la messa in sicurezza delle autostrade e l’impegno alla copertura dei residui 60 milioni per l’acquifero del Gran Sasso – La struttura del commissario Gisonni, che si occupa dell’acquifero del Gran Sasso, ha già elaborato il PFTE ed è pronta per procedere con l’appalto integrato – riporta testualmente l’articolo online. “C’è stata condivisione sul metodo di lavoro e nel prossimo incontro, che si terrà nel mese di luglio , – ha concluso il Sottosegretario D’Annuntiis – verranno condivisi con il tavolo i progetti delle due strutture commissariali e presentate ipotesi di riduzione delle tariffe”. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it