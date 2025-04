Consiglio Regionale: ultime news. Tragedia a Lanciano, il cordoglio di Paolucci, Menna e Cavallari

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “Una tragedia ha colpito profondamente la comunità di Lanciano nel giorno della memoria e della celebrazione della Liberazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Esprimo il mio cordoglio e la mia vicinanza ai familiari della vittima e a tutte le persone coinvolte in questo drammatico incidente”, così il capogruppo regionale PD Silvio Paolucci – aggiunge la nota pubblicata. “Il dolore per quanto accaduto si unisce alla memoria di una giornata che doveva essere di unità e di pace – sottolinea Paolucci – . Alla città di Lanciano e alla comunità dell’ANPI va il mio pensiero più sincero”.Sulla vicenda sono intervenuti anche i consiglieri di Abruzzo Insieme Giovanni Cavallari e Vincenzo Menna: “Esprimiamo profondo cordoglio per il tragico episodio avvenuto il 25 aprile, a Lanciano, durante le celebrazioni per la Festa della Liberazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La perdita di una vita umana, quella di un ex carabiniere, ci colpisce e ci addolora profondamente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ci stringiamo con commozione attorno alla sua famiglia, esprimendo la nostra vicinanza anche ai feriti e alla comunità tutta, profondamente scossa – si apprende dal portale web ufficiale. Un sentito ringraziamento va ai soccorritori e alle forze dell’ordine, intervenuti con prontezza e professionalità”. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it