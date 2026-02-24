Consiglio Regionale: ultime news. Trasporti ferroviari, Paolucci: Marsilio taglia nastri ma non risolve le tante criticità del servizio

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:24 febbraio 2026 – 15:36- “Mentre il presidente Marco Marsilio continua a inaugurare treni come se non ci fosse un domani, la realtà del sistema ferroviario abruzzese è ben diversa e viene fotografata con chiarezza nell’interpellanza presentata in Consiglio regionale – Le criticità sono varie e persistenti: ritardi e soppressioni, carenze nei collegamenti strategici, servizi che non rispondono alle esigenze di pendolari, studenti e lavoratori, oltre alla mancanza di un piano strutturato per il potenziamento delle tratte e per la riduzione dei tempi di percorrenza – Una situazione che continua a penalizzare la mobilità regionale e a isolare territori che avrebbero invece bisogno di connessioni efficienti”. E’ quanto si legge in una nota del capogruppo PD Silvio Paolucci commentano i dati emersi sulla situazione della rete ferroviaria – si legge sul sito web ufficiale. “Ci troviamo di fronte a ritardi, disservizi e promesse non mantenute, mentre la narrazione della Giunta continua a concentrarsi su tagli di nastri e operazioni d’immagine- così il capogruppo PD Silvio Paolucci – . La verità è che i problemi strutturali restano tutti sul tavolo e incidono quotidianamente sulla mobilità di cittadini, lavoratori e studenti – Lo abbiamo già visto con il clamoroso flop della linea per Roma, annunciata come svolta epocale e rivelatasi ben presto insostenibile, con tanto di viaggio inaugurale in cui il presidente si presentò con il cappello da capotreno: un episodio simbolico di una politica più attenta alla propaganda che alla sostanza – Nonché dall’assenza dell’Abruzzo dalle linee che contano per l’impresa e per il turismo – aggiunge testualmente l’articolo online. Questa interpellanza mette nero su bianco una verità che i cittadini conoscono bene: mentre si moltiplicano annunci e inaugurazioni, i servizi reali continuano a non essere all’altezza – viene evidenziato sul sito web. Il sistema ferroviario abruzzese ha bisogno di scelte serie, investimenti e programmazione, non di operazioni di facciata – si legge sul sito web ufficiale. Il diritto alla mobilità non si garantisce con le cerimonie, ma con servizi funzionanti e affidabili”. (com/red)

