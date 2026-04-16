Consiglio Regionale: ultime news. Trasporto pubblico, Alessandrini: Bene mozione maggioranza. Ora servono coraggio e visione

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:14 aprile 2026 – 17:37- “Oggi, finalmente anche la maggioranza ha preso atto di un problema reale: il costo dei trasporti pesa in modo insostenibile sulle famiglie, soprattutto nelle aree interne – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ma non possiamo limitarci a interventi parziali – precisa la nota online. Ho votato a favore della mozione del collega Lugini a sostegno degli studenti delle aree di confine, considerandolo un passo nella direzione giusta – si legge sul sito web ufficiale. Allo stesso tempo, ho ricordato che il diritto a una mobilità moderna, efficiente e sostenibile non riguarda solo alcuni territori o fasce limitate di popolazione: è un diritto universale, che appartiene a studenti, lavoratori e cittadini di tutta la regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. ” Lo afferma la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Erika Alessandrini – aggiunge la nota pubblicata. “Nel corso dei lavori in Commissione – si legge nella nota 5Stelle – la consigliera ha evidenziato come il tema del trasporto pubblico accessibile non possa essere circoscritto agli studenti delle aree di confine, ma debba essere affrontato in modo organico, includendo pendolari, lavoratori e studenti di tutto l’Abruzzo, oggi penalizzati da un sistema tariffario frammentato e disomogeneo”. “Il vero nodo politico è uno solo – ha affermato Alessandrini – decidere se vogliamo continuare a rincorrere le emergenze oppure costruire un modello nuovo di mobilità regionale – si apprende dalla nota stampa. Noi abbiamo già indicato una strada chiara, concreta e sostenibile: il biglietto unico ABRU – Abruzzo Biglietto Regionale Unico – aggiunge testualmente l’articolo online. Una proposta che prevede un sistema integrato per viaggiare su tutto il territorio regionale con un unico titolo di viaggio, indipendentemente da tratte e mezzi utilizzati, superando l’attuale frammentazione tariffaria – viene evidenziato sul sito web. Un modello pensato per semplificare la vita dei cittadini, incentivare l’uso del trasporto pubblico e contrastare lo spopolamento delle aree interne”. “Parliamo di una misura che può davvero rivoluzionare il trasporto pubblico in Abruzzo – sottolinea la consigliera – perché mette al centro il cittadino e non i limiti burocratici del sistema – si apprende dal portale web ufficiale. Un biglietto unico significa meno costi, più accessibilità, più equità sociale”. Alessandrini evidenzia inoltre come il diritto alla mobilità sia strettamente connesso ad altri diritti fondamentali: istruzione, lavoro, salute, radicamento nei territori – “Quando una famiglia è costretta a mandare i figli a studiare fuori regione perché costa meno spostarsi altrove, siamo di fronte a una sconfitta politica – si apprende dal portale web ufficiale. Quando un lavoratore rinuncia a un’opportunità perché i trasporti sono troppo cari, quella non è una scelta: è una rinuncia imposta – E questo non possiamo accettarlo”. Da qui l’appello diretto alla maggioranza di centrodestra: “Se davvero, come oggi dichiarano i colleghi del centrodestra, il problema esiste, allora abbiano il coraggio di affrontarlo fino in fondo – aggiunge testualmente l’articolo online. Portiamo insieme in Aula la proposta ABRU, discutiamola e approviamola – viene evidenziato sul sito web. Basta interventi spot: serve una riforma vera”. “Il Movimento 5 Stelle continuerà a sostenere ogni iniziativa utile a ridurre le disuguaglianze territoriali e non farà passi indietro sulla richiesta di un sistema equo per tutti”, conclude Alessandrini – precisa la nota online. “Il diritto alla mobilità deve essere garantito a ogni cittadino abruzzese, ovunque viva – si legge sul sito web ufficiale. È una questione di giustizia sociale, non di geografia politica”. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 09, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it