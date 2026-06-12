Consiglio Regionale: ultime news. Trasporto sanitario, Blasioli: Soddisfazione per l’esito del tavolo convocato dal Prefetto di Pescara

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:12 giugno 2026 – 13:46- “Esprimiamo soddisfazione per l’esito del tavolo convocato, ieri pomeriggio, dal Prefetto di Pescara con Filcams Cgil e Asl pescarese nell’ambito della vertenza relativa al servizio di trasporto ospedaliero in ambulanza – si apprende dal portale web ufficiale. L’incontro ha consentito di ottenere chiarimenti importanti sulla continuità del servizio e sulle tutele per le lavoratrici e i lavoratori coinvolti – aggiunge la nota pubblicata. Come riportato nel verbale sindacale, «dal 1º luglio 2026 verrà disposta una proroga tecnica del contratto in essere […] fino al 31 dicembre 2026» . Una decisione che riteniamo positiva, perché garantisce stabilità al servizio e consente alla Asl di predisporre con la necessaria attenzione il nuovo bando di gara – si legge sul sito web ufficiale. Accogliamo con favore anche la conferma che «nel nuovo capitolato sarà prevista la clausola sociale» , elemento essenziale per tutelare la continuità occupazionale dei 36 lavoratori oggi impegnati nell’appalto – aggiunge testualmente l’articolo online. Resta invece aperto il nodo relativo al contratto collettivo da applicare nel futuro affidamento – recita il testo pubblicato online. Su questo punto riteniamo indispensabile un confronto dedicato e tempestivo, così come richiesto anche dalle organizzazioni sindacali – precisa la nota online. Per queste ragioni chiediamo che, parallelamente alla proroga, i protagonisti siano auditi in una apposita commissione Sanità che faccia chiarezza sul nuovo bando, affinché vengano garantite la piena tutela dei 36 lavoratori, attraverso una clausola sociale chiara e vincolante, e la definizione trasparente della tipologia contrattuale da inserire nel capitolato, a tutela della qualità del lavoro e del servizio – Continueremo a seguire ogni sviluppo della vicenda con attenzione e spirito costruttivo, nell’interesse dei lavoratori e della qualità del trasporto sanitario, un servizio pubblico essenziale per tutta la comunità”. E’ quanto si legge in una nota del vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Blasioli – precisa la nota online. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it