Consiglio Regionale: ultime news. Trasporto studenti, Angelosante incontra TUA

– Il capogruppo di Valore è Abruzzo, federato con Forza Italia in Consiglio regionale, Simone Angelosante, ha incontrato presso la sede TUA di Avezzano il presidente, Gabriele De Angelis, alla presenza di rappresentanti degli studenti degli istituti scolastici superiori avezzanesi, fra cui Aristide Luccitti e Luca Bisegna per l’istituto tecnico industriale, Rina Marcanio e Romani Iacomini per il liceo scientifico – recita il testo pubblicato online. “Un incontro – spiega Angelosante – sollecitato dagli studenti ed incentrato sulle problematiche relative alle corse TUA dedicate al trasporto degli studenti dell’hinterland marsicano; abbiamo ascoltato gli inconvenienti dai diretti interessati e, per alcuni aspetti, abbiamo già trovato una soluzione, per altri, bisogna approfondire per dare risposte certe alle esigenze – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Inoltre, mi sono reso disponibile ad interpellare il Prefetto di L’Aquila per numerosi comportamenti sconvenienti, avvenuti sulle linee TUA circonfucensi, da parte di cittadini extra-comunitari – aggiunge la nota pubblicata. Faremo quanto possibile affinchè la sicurezza e l’incolumità dei nostri ragazzi sia salvaguardata sia sugli autobus che nelle stazioni di partenza – conclude Angelosante – Ringrazio per la collaborazione Pietro Mosca, responsabile di sede,Giuseppe Cipollone, coordinatore d’esercizio, e Renato Boccia, collaboratore d’ufficio esercizio ed in particolare il Presidente De Angelis che si è subito dimostrato sensibile e prontamente operativo”. (com/red)

