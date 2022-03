Consiglio Regionale: ultime news. Trasporto treno-bici, risoluzione di Taglieri

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

(ACRA9 – “Il trasporto treno-bicicletta deve essere valorizzato – riporta testualmente l’articolo online. Si tratta di un modo di viaggiare sostenibile, economico e utile ad abbassare progressivamente il livello di inquinamento delle nostre città. Oltre agli ostacoli infrastrutturali, per cui servono programmazione e investimenti a lungo termine, ci sono regolamenti che rallentano lo sviluppo di questa forma di trasporto e su cui si può intervenire subito – Per questo ho presentato una risoluzione in Consiglio regionale che impegni la Giunta a far sì che l’intermodalità fra treno e bicicletta diventi già adesso un’occasione di sviluppo per l’Abruzzo”. Lo afferma il Consigliere regionale M5S Francesco Taglieri che presenta così il documento depositato e che presto verrà discusso: “Il cicloturismo, forma sempre più diffusa di turismo sostenibile anche nella nostra regione, si avvale molto spesso, insieme alle necessarie infrastrutture ciclabili, del trasporto ferroviario – recita il testo pubblicato online. In molti infatti scelgono di salire sul treno con a bordo la propria bicicletta in modo da potersi poi spostare liberamente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. È un modo di viaggiare che sta riscuotendo successo non solo tra i turisti ma anche tra lavorati e studenti – aggiunge la nota pubblicata. Alla luce dello sviluppo di un modello economico che dà nuova importanza alla sostenibilità ambientale e alla tutela del territorio, è dovere della politica fare la propria parte a ogni livello per valorizzare questa forma di mobilità”. “Contrariamente a quanto avviene in altre regioni d’Italia – spiega Taglieri – in Abruzzo la società regionale TUA ha disposto che non possano essere trasportate più di due biciclette per treno, escludendo espressamente ogni altra possibilità tranne che per le bici pieghevoli – Mentre in altre regioni, come Lombardia o Trentino, gli operatori hanno favorito le richieste incrementando la capacità di trasporto di biciclette, da noi questo non succede – Vi sono direzioni regionali di Trenitalia che, per favorire il servizio, consentono da anni il trasporto delle bici anche sui treni non attrezzati, purché a bassa frequentazione – Da oltre quindici anni poi la Direzione Trasporto Regionale ha invitato le direzioni regionali a dare disposizione al personale di bordo affinché, nel limite dello spazio disponibile e tenuto conto delle caratteristiche del materiale rotabile, i cicloturisti possano accedere con la bici al seguito sulle piattaforme e nei vestiboli di tutti i treni regionali”. “È il momento di mettere anche l’Abruzzo al passo con i tempi – precisa il comunicato. Per questo con la mia risoluzione impegno la Giunta regionale a superare le limitazioni per garantire il trasporto di un numero congruo di biciclette, di valutare la modifica dei regolamenti attualmente previsti da TUA attrezzando opportunamente i mezzi, e di valutare uno stanziamento di contributi per i lavoratori pendolari con regolare abbonamento ferroviario per l’acquisto di bici pieghevoli già ammesse oggi per il trasporto su tutto il territorio nazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Mi auguro che venga approvata il prima possibile e si indirizzi la nostra regione nella direzione giusta”, conclude – (com/red)

