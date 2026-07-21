- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Luglio 21, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaConsiglio Regionale: ultime news. Tratturi, Campitelli: “Nessuna vendita. Allarmismi privi di fondamento”
Politica

Consiglio Regionale: ultime news. Tratturi, Campitelli: “Nessuna vendita. Allarmismi privi di fondamento”

- Spazio Pubblicitario 02 -

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:21 luglio 2026 – 15:11- “Le affermazioni diffuse sulla vendita dei Tratturi sono prive di fondamento e di qualsiasi riscontro negli atti approvati dalla Giunta regionale”. Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, delegato all’Urbanistica, Nicola Campitelli. “Non so dove le (poche) associazioni abbiano letto che la Regione ha avviato un percorso finalizzato ad ‘alienare’, ‘svendere’ o ‘privatizzare’ il patrimonio tratturale – recita la nota online sul portale web ufficiale. È del tutto falso! Non è nelle nostre intenzioni, ciò è riscontrabile negli atti adottati, nessuna disposizione che consenta e/o preveda l’alienazione del demanio tratturale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il Piano riguarda esclusivamente la pianificazione territoriale e urbanistica e sarà attuato nel pieno rispetto della normativa vigente – si apprende dalla nota stampa. Attribuirgli finalità che non contiene significa diffondere informazioni inesatte e creare un allarmismo del tutto ingiustificato – Continueremo a tutelare e valorizzare il patrimonio dei tratturi che rappresentano un bene storico, culturale e paesaggistico di importante valore”, conclude Campitelli – precisa il comunicato. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it