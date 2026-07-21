Consiglio Regionale: ultime news. Tratturi, Campitelli: “Nessuna vendita. Allarmismi privi di fondamento”

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:21 luglio 2026 – 15:11- “Le affermazioni diffuse sulla vendita dei Tratturi sono prive di fondamento e di qualsiasi riscontro negli atti approvati dalla Giunta regionale”. Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, delegato all’Urbanistica, Nicola Campitelli. “Non so dove le (poche) associazioni abbiano letto che la Regione ha avviato un percorso finalizzato ad ‘alienare’, ‘svendere’ o ‘privatizzare’ il patrimonio tratturale – recita la nota online sul portale web ufficiale. È del tutto falso! Non è nelle nostre intenzioni, ciò è riscontrabile negli atti adottati, nessuna disposizione che consenta e/o preveda l’alienazione del demanio tratturale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il Piano riguarda esclusivamente la pianificazione territoriale e urbanistica e sarà attuato nel pieno rispetto della normativa vigente – si apprende dalla nota stampa. Attribuirgli finalità che non contiene significa diffondere informazioni inesatte e creare un allarmismo del tutto ingiustificato – Continueremo a tutelare e valorizzare il patrimonio dei tratturi che rappresentano un bene storico, culturale e paesaggistico di importante valore”, conclude Campitelli – precisa il comunicato. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it