Consiglio Regionale: ultime news. Tratturi e demanio armentizio. Menna: confronto con Regione, Comuni e Soprintendenze

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:11 maggio 2026 – 09:00– Il consigliere regionale Vincenzo Menna (Abruzzo Insieme), ha inviato una nota all’assessore regionale Emanuele Imprudente, agli uffici competenti della Regione Abruzzo, alle Soprintendenze territorialmente interessate e, per conoscenza, ai Comuni attraversati dai percorsi tratturali, per chiedere l’apertura di un confronto sulla gestione del demanio armentizio e dei tratturi abruzzesi, informa una nota stampa – “Al centro della proposta vi è la necessità di valutare la cessione amministrativa delle superfici demaniali armentizie ai Comuni – spiega – mantenendo in capo alla Regione il ruolo di pianificazione generale e coordinamento – recita il testo pubblicato online. Si tratta di un patrimonio storico, culturale e territoriale enorme – sottolinea Menna – che oggi rischia di rimanere inespresso a causa delle difficoltà della Regione nel garantire una gestione puntuale ed efficace di aree così vaste e diffuse sul territorio”. Nella lettera viene evidenziato “come i Comuni, già oggi, svolgano funzioni di controllo e sorveglianza sulle superfici interessate ai sensi dell’articolo 78 del DPR 24 luglio 1977, elemento che dimostra la loro conoscenza diretta delle criticità e delle potenzialità di questi territori”. Secondo Menna, “affidare ai Comuni la gestione amministrativa dei tratturi e delle aree demaniali, in raccordo con le Soprintendenze competenti, consentirebbe di valorizzare maggiormente queste superfici, favorendo iniziative agricole, turistiche e di promozione territoriale, oltre a migliorare manutenzione, tutela e prevenzione del degrado”. “L’obiettivo – conclude il consigliere – è aprire un tavolo di confronto con tutti i soggetti interessati per costruire una gestione più dinamica, efficiente e vicina alle esigenze delle comunità locali, trasformando i tratturi in una reale opportunità di sviluppo sostenibile per l’Abruzzo”. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’Emiciclo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 07, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it