Consiglio Regionale: ultime news. Traumi maxillo-facciali, video di Falivene e Ascani per sensibilizzare i più giovani

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Un video per sensibilizzare i più giovani sulle cause e sulle conseguenze, spesso molto pesanti, che certi comportamenti inopportuni possono generare; tra queste ci sono i traumi cranio-maxillo-facciali – precisa la nota online. Il contributo è stato realizzato dalla garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Abruzzo, Maria Concetta Falivene e dal responsabile dell’Unità operativa maxillo-facciale dell’Ospedale di Pescara, Giuliano Ascani, che tra l’altro sono i promotori del progetto #nonrimettercilafaccia – viene evidenziato sul sito web. “A seguito delle recenti notizie di cronaca che riguardano in particolar modo casi di violenza tra i giovani, abbiamo inteso promuovere una serie di iniziative per sensibilizzare i nostri ragazzi raggiungendoli con dei contenuti che siano utili a farli riflettere” spiegano Falivene e Ascani – precisa la nota online. “Il video sarà visionato nelle classi delle scuole secondarie abruzzesi di I e II grado al fine di divulgare la cultura della prevenzione, infondendo nei nostri ragazzi la consapevolezza che molto spesso certe azioni portano a conseguenze dalle quali è difficile tornare indietro – riporta testualmente l’articolo online. Il nostro auspicio è che il maggior numero di scuole decida di aderire alle nostre iniziative perché riteniamo indispensabile raggiungere il più grande numero di studenti su temi come questo se è vero – come ha spiegato il dottor Ascani – che le aggressioni sono la seconda causa di traumi maxillo-facciali dopo gli incidenti stradali”. “Purtroppo continuo a ricevere segnalazioni in tal senso – ha sottolineato Falivene – che confermano come sia in crescita il numero di atti violenti tra i più giovani, a dimostrazione che gli ultimi fatti di cronaca nera non siano serviti a renderli più consapevoli – precisa la nota online. Dobbiamo intervenire seriamente in tal senso e auspico che le scuole rispondano numerose – recita la nota online sul portale web ufficiale. Presto invieremo ai dirigenti scolastici altri contenuti riguardanti temi come il bullismo e l’uso degli alcolici; inoltre, stiamo preparando un video dedicato a Christopher Luciani”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it