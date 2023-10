Consiglio Regionale: ultime news. Treno Pescara-Roma: Scoccia risponde a Di Girolamo

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

– “Quanto espresso dalla senatrice Di Girolamo e’ privo di ogni fondamento – aggiunge testualmente l’articolo online. Non si capisce quali siano state le sue fonti, tanto che la stessa TUA ha già provveduto a smentire ufficialmente che non ci sia la fermata di Sulmona per il treno veloce Pescara – Roma – si apprende dal portale web ufficiale. Come già più volte affermato dal presidente Marsilio, che tiene molto al rilancio di questo collegamento ferroviario, la stazione di Sulmona rappresenta uno snodo importante perché raccoglie non solo tutti i viaggiatori dell’area peligna, ma anche quelli che arrivano da L’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. Se la senatrice Di Girolamo prima di produrre notizie false si informasse eviterebbe di seminare preoccupazioni inutili verso tutti i cittadini del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Riuscire a creare un miglior collegamento con la capitale, più veloce e funzionale rappresenta per l’intera area peligna un momento di forte crescita”. Lo ha dichiarato la consigliera regionale Marianna Scoccia – si legge sul sito web ufficiale. (com/red)

