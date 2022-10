Consiglio Regionale: ultime news. Tribunale Avezzano, FdI incontra Ordine Avvocati

- Advertisement -

– Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Mario Quaglieri, questa mattina ha partecipato a un incontro istituzionale avente a oggetto il destino del Tribunale di Avezzano – riporta testualmente l’articolo online. All’incontro erano presenti anche i senatori abruzzesi Etelwardo Sigismondi e Guido Quintino Liris, il capo di gabinetto del presidente Marsilio, Massimo Verrecchia e il presidente dell’Ordine degli avvocati, Franco Colucci – I principali temi affrontati riguardano la questione legata alla chiusura dei Tribunali cosiddetti minori e le difficoltà relative alla carenza del personale amministrativo – Il Foro di Avezzano – si legge in una nota – ha numeri importanti, in termini di cause civili e penali e deve sopperire ad un costante e gravoso sovraccarico di lavoro a causa del sottodimensionamento del 60% del personale amministrativo – riporta testualmente l’articolo online. I rappresentanti di Fratelli d’Italia hanno ribadito la necessità di restituire stabilità a tutti i presidi di giustizia che rischiano di scomparire – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il punto di partenza – chiariscono – sarà la proposta di legge del Consiglio regionale abruzzese, approvata nel settembre 2020 e presentata in Parlamento, che già nei giorni scorsi il presidente della Giunta regionale Marsilio ha provveduto a riproporre agli uffici ministeriali competenti in vista della formazione del nuovo Governo – riporta testualmente l’articolo online. Inoltre, sarà chiesto un incontro al neo Ministro con una istanza ben chiara: lo sblocco delle piante organiche e l’approvazione della legge per giungere finalmente ad una soluzione definitiva – si apprende dal portale web ufficiale. (com/red)

