Consiglio Regionale: ultime news. Tribunali abruzzesi, Verrecchia: il Governo Meloni ha imboccato l’unica strada concreta

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:23 luglio 2026 – 11:25– “Mai come oggi siamo stati così vicini alla definitiva salvaguardia dei tribunali di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto – riporta testualmente l’articolo online. Lo avevamo detto con chiarezza, anche quando qualcuno alimentava false aspettative: il percorso più solido, credibile e con maggiori possibilità di successo era quello avviato dal governo Meloni attraverso il disegno di legge dedicato – recita il testo pubblicato online. Oggi i fatti confermano che avevamo ragione – si apprende dalla nota stampa. ” Lo afferma Massimo Verrecchia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale – “Per la prima volta nella storia – riporta – un governo nazionale ha assunto un impegno così forte e concreto per mettere definitivamente in sicurezza i tribunali sub-provinciali abruzzesi – È un risultato politico di straordinaria importanza che porta la firma del governo di Giorgia Meloni e del lavoro costante di Fratelli d’Italia – si apprende dal portale web ufficiale. Mai nessuno era arrivato così vicino alla soluzione definitiva di una vicenda che si trascina da oltre un decennio – Per questo chiediamo a tutte le forze politiche di sostenere convintamente questo percorso – aggiunge testualmente l’articolo online. Fratelli d’Italia continuerà a fare la propria parte senza arretrare di un solo centimetro e senza risparmiarsi fino al raggiungimento dell’obiettivo – La tutela dei tribunali di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto deve rappresentare una battaglia dell’intero Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Alla sinistra rivolgo un invito alla responsabilità. Eviti di rallentare l’iter del provvedimento con iniziative che rischiano soltanto di allungare i tempi, come il continuo ricorso ad audizioni in commissione Giustizia della Camera – Chi vuole davvero salvare questi presìdi di legalità deve contribuire ad accelerare il percorso parlamentare, non a complicarlo”. “Occorre, inoltre, ristabilire la verità anche sugli emendamenti presentati al Senato – rileva – . Non sono stati bocciati dalla maggioranza per ragioni politiche, come qualcuno di sinistra continua a sostenere, ma sono stati dichiarati improcedibili – precisa la nota online. Quindi non si tratta di una bocciatura nel merito – La Commissione non sta dicendo che è contraria al contenuto dell’emendamento o che la maggioranza vi si è opposta politicamente, sta semplicemente stabilendo che non può essere esaminato nell’ambito di quel procedimento legislativo – Sono due cose profondamente diverse e raccontare altro significa mistificare la realtà”. “Il presidente Marco Marsilio, insieme ai parlamentari di Fratelli d’Italia Etel Sigismondi, Guido Liris e Guerino Testa, continua a seguire questa partita con determinazione e competenza, in piena sintonia con il governo nazionale, che ha dimostrato con i fatti di voler arrivare alla definitiva salvaguardia dei tribunali abruzzesi – precisa la nota online. A conferma di questo impegno vi sono anche le iniziative già adottate nei giorni scorsi, come la stabilizzazione e la redistribuzione equilibrata del personale degli Uffici del Processo, interventi fondamentali per rafforzare l’efficienza del sistema giudiziario – riporta testualmente l’articolo online. Mi rivolgo, infine, ai sindaci dei territori interessati – aggiunge – ai presidenti degli Ordini professionali e a tutte le istituzioni locali: questo è il momento dell’unità. Dobbiamo remare tutti nella stessa direzione affinché il provvedimento venga calendarizzato al più presto dopo la presentazione degli emendamenti”. “Le divisioni e gli ostruzionismi non servono a nessuno – recita il testo pubblicato online. Oggi abbiamo un’occasione storica che non può essere sprecata – si legge sul sito web ufficiale. L’Abruzzo merita di vedere finalmente garantito il futuro dei suoi tribunali e Fratelli d’Italia continuerà a lavorare fino al raggiungimento di questo storico traguardo”, conclude Verrecchia – si legge sul sito web ufficiale. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it