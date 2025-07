Consiglio Regionale: ultime news. Tribunali, Campitelli: L’Abruzzo torna protagonista anche nella Giustizia

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:(ACRA9 – “La dignità dei nostri territori è stata difesa con fermezza – si legge sul sito web ufficiale. I tribunali di Lanciano, Vasto, Avezzano, Sulmona, non sono soltanto mura e fascicoli: sono presidi di legalità e garanzia per i cittadini – aggiunge la nota pubblicata. E oggi, grazie all’approvazione in Consiglio dei Ministri del disegno di legge sulla geografia giudiziaria, possiamo affermare senza esitazioni che l’Abruzzo torna protagonista, anche nella giustizia – si apprende dal portale web ufficiale. L’azione portata avanti dal governo Meloni, insieme al ministro Nordio, al sottosegretario Delmastro, al presidente Marco Marsilio e ai nostri parlamentari, è la dimostrazione concreta che con il centrodestra le promesse non finiscono nei cassetti – Abbiamo creduto fin dall’inizio in una visione che mettesse al centro i territori e oggi raccogliamo i frutti di un lavoro serio e coerente – recita la nota online sul portale web ufficiale. A chi dubitava, rispondiamo con la realtà dei fatti – aggiunge la nota pubblicata. A chi parlava di proroghe, rispondiamo con una legge – recita la nota online sul portale web ufficiale. E a chi negli anni ha alimentato solo incertezza, ricordiamo che la buona politica non alza la voce: costruisce – recita la nota online sul portale web ufficiale. Oggi l’Abruzzo è più forte, più giusto, più ascoltato”. Cosi, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Nicola Campitelli. (com/red)

