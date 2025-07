Consiglio Regionale: ultime news. Tribunali, D’Incecco: dal Governo altra promessa mantenuta

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– “Con l’approvazione in Consiglio dei Ministri del disegno di legge di riordino della geografia giudiziaria, si compie un passo importante a tutela della giustizia di prossimità, rendendola davvero più vicina ai cittadini”. Lo dichiarano Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale della Lega, e Sabrina Bocchino, vice coordinatore regionale del partito, esprimendo soddisfazione per il provvedimento che ora approderà in Parlamento e porterà alla stabilizzazione dei Tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto – aggiunge testualmente l’articolo online. “Il Governo – sottolineano – ha dato un segnale chiaro, mantenendo le promesse fatte ai sindaci, agli ordini forensi e ai cittadini – I nostri tribunali meritano continuità, attenzione e rispetto – aggiunge testualmente l’articolo online. Questa è la vittoria della buona politica: quella che ascolta i territori e lavora per risolvere i problemi – Un sentito ringraziamento al Sottosegretario Andrea Ostellari che, in occasione della sua recente visita in Abruzzo, ha confermato l’impegno suo e dell’intero Esecutivo a salvaguardare in via definitiva i nostri presìdi di giustizia – si legge sul sito web ufficiale. La Lega e il Governo dimostrano ancora una volta di mantenere gli impegni presi”, concludono – (com/red)

