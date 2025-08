Consiglio Regionale: ultime news. Tribunali, D’Incecco: proroga al 2027 e riforma, Governo vicino ai territori

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Con l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del Decreto Legge sulla Giustizia, che proroga al 1° gennaio 2027 l’attività dei Tribunali di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto, arriva una risposta concreta e attesa per la tutela della giustizia di prossimità in Abruzzo – Una scelta di responsabilità, accompagnata anche dalla copertura finanziaria necessaria al funzionamento degli uffici, pari a 1.520.000 euro”. Così Vincenzo D’Incecco, consigliere regionale e coordinatore regionale della Lega Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. “Solo pochi giorni fa – prosegue – l’approvazione in Consiglio dei Ministri del disegno di legge di riforma della geografia giudiziaria, che punta alla salvaguardia strutturale e definitiva di questi presìdi – In meno di due settimane, si sono concretizzati due atti fondamentali: la proroga e l’avvio di una riforma stabile – recita la nota online sul portale web ufficiale. È la dimostrazione di un impegno serio e costante da parte del Governo, del Ministero della Giustizia e della Regione, ben lontano dalla propaganda e dalle polemiche sterili – precisa il comunicato. Questa – conclude D’Incecco – è la buona politica: ascolto, confronto e soluzioni, nel rispetto degli impegni assunti con sindaci, ordini forensi e comunità locali”. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 08, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it