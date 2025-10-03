Consiglio Regionale: ultime news. Tribunali, D’Incecco: ufficiale proroga al 2027, ora avanti con riforma geografia giudiziaria

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Con l’approvazione in Senato del disegno di legge n. 1660, che converte in legge il Dl 117/2025, diventa ufficiale la proroga fino al primo gennaio 2027 delle attività dei tribunali di Avezzano, Sulmona, Lanciano, Vasto, quattro presìdi fondamentali di giustizia sul territorio”. Così Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale della Lega e Capogruppo del partito in Regione, esprimendo soddisfazione per il risultato ottenuto – aggiunge testualmente l’articolo online. “Si tratta di un passaggio cruciale – spiega – che mette al riparo, per tutto il 2026, uffici giudiziari di riferimento per i cittadini e per l’efficienza del sistema giudiziario regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’obiettivo adesso è l’approvazione in tempi rapidi del disegno di legge di riforma della geografia giudiziaria, che ha già ricevuto l’ok dal Consiglio dei Ministri, per salvaguardare definitivamente questi tribunali – precisa il comunicato. Solo così si potrà chiudere una volta per tutte un’annosa situazione di incertezza e instabilità. Come Lega – conclude – continueremo a lavorare in Parlamento per assicurare a tutti gli abruzzesi una giustizia più vicina e più efficiente”. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it