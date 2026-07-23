Consiglio Regionale: ultime news. Tribunali, M5S replica a Verrecchia: FdI straccia l’emendamento e sceglie gli interessi di partito

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:23 luglio 2026 – 16:29– “L’unica cosa prevedibile era che Fratelli d’Italia mettesse ancora una volta gli interessi di partito davanti a quelli di cittadini, imprese e territori”. Rispondono così, i consiglieri regionali Francesco Taglieri e Erika Alessandini (M5S) “allo stralcio in Senato dell’emendamento che avrebbe consentito il definitivo salvataggio dei tribunali di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto entro l’11 agosto, una decisione definita ‘prevedibile’ dal capogruppo FDI in Consiglio regionale Verrecchia” si legge in una nota stampa – “È singolare”, sottolineano i consiglieri “che sia proprio Verrecchia di Fratelli d’Italia ad affermare che l’emendamento per la salvezza dei tribunali, proposto dai senatori del Movimento 5 Stelle e sottoscritto anche dal PD, non potesse essere preso in considerazione nell’ambito della conversione in Legge di un Decreto che parla di Giustizia – si apprende dal portale web ufficiale. Ricorderemo questa sua presa di posizione ogni volta che lui e il suo partito torneranno ad infarcire le leggi regionali di provvedimenti sui più disparati argomenti, cosa che accade sistematicamente da anni in Consiglio regionale”. “Quello che è accaduto ieri non è una novità”, aggiungono Alessandrini e Taglieri – precisa il comunicato. “Già 5 anni fa, a luglio 2021, la presidente del Senato Casellati di Forza Italia, oggi Ministro del Governo Meloni, non ammise alla votazione l’emendamento ‘salva tribunali’ del Senatore del M5S Gianluca Castaldi – precisa la nota online. Le forze politiche del centrodestra annunciano ad ogni tornata elettorale che vogliono mantenere aperti i nostri tribunali territoriali ma poi, nelle aule del Parlamento, ostacolano sistematicamente ogni soluzione per la loro salvezza”. Per i consiglieri pentastella “la verità è che, pur di non riconoscere un risultato alle opposizioni, sono disposti a sacrificare anche gli interessi dei territori – precisa la nota online. Lo dimostra il fatto che proprio ieri sindaci e amministratori locali avevano chiesto a tutte le forze politiche di superare le divisioni e approvare l’emendamento del Movimento 5 Stelle, sottoscritto anche dal PD. Eppure, la nostra senatrice Gabriella Di Girolamo è stata chiara anche ieri in Commissione: l’opposizione era disponibile a cedere l’emendamento, ritirando le proprie firme e lasciando che passasse come un provvedimento della maggioranza – si apprende dal portale web ufficiale. Perchè al Movimento 5 Stelle non interessano le bandierine politiche – si apprende dalla nota stampa. Interessa la salvezza definitiva dei Tribunali abruzzesi, dopo anni di battaglie che ci hanno visto sempre in prima linea a difesa dei presidi territoriali di giustizia”. “Fratelli d’Italia ha detto di no anche a questa mano tesa per una questione di mera propaganda”, osservano ancora Taglieri e Alessandrini – precisa la nota online. “E non provino a tirare in ballo un inesistente ostruzionismo delle opposizioni se il Disegno di legge voluto dal Governo Meloni dovesse incagliarsi negli iter Parlamentari, condannando i nostri tribunali all’ennesima proroga, se non alla definitiva chiusura – si apprende dal portale web ufficiale. Sono loro che ieri tra due possibilità hanno scelto la strada più lunga, farraginosa e pericolosa – si apprende dal portale web ufficiale. Dopo quattro anni di promesse, Verrecchia oggi chiede di avere ancora pazienza e di affidarci a un disegno di legge del Governo Meloni, presentato soltanto a fine legislatura – si legge sul sito web ufficiale. Un testo complesso che, oltre ai tribunali abruzzesi, riguarda anche alcune isole, Bassano del Grappa, Torino, Vicenza, Treviso e Padova e che contiene una delega per la revisione della geografia giudiziaria destinata a richiedere ulteriori provvedimenti attuativi – precisa la nota online. Nel frattempo i parlamentari del centrodestra litigano tra loro sui contenuti della loro stessa proposta”. “Ci auguriamo sinceramente che il disegno di legge venga approvato prima del ritorno alle urne e i parlamentari del Movimento 5 Stelle saranno i primi a sostenerlo – aggiunge testualmente l’articolo online. Ma se questo non dovesse accadere gli abruzzesi sapranno con chiarezza chi ha rifiutato la strada più semplice e immediata quando ne ha avuto l’occasione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Non lasceremo spazio ad altre mistificazioni della realtà”, concludono – recita il testo pubblicato online. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it