Consiglio Regionale: ultime news. Tribunali minori, Verrecchia: Nessun territorio può essere lasciato indietro

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:30 giugno 2026 – 17:59- “Le notizie che stanno emergendo sulla possibile esclusione dei tribunali di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto dalla stabilizzazione del personale dell’Ufficio per il processo e dei funzionari tecnici, destano forte preoccupazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sarebbe una scelta incomprensibile che rischierebbe di vanificare il lavoro straordinario svolto in questi anni e di indebolire ulteriormente uffici giudiziari già alle prese con significative carenze di organico – recita il testo pubblicato online. ” Lo dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’ Italia, Massimo Verrecchia, che annuncia di aver già attivato i parlamentari abruzzesi affinché intervengano tempestivamente con il Ministero della Giustizia – si legge sul sito web ufficiale. “Ho già allertato i nostri rappresentanti in Parlamento -fa sapere Verrecchia – perché si facciano promotori di un confronto con il Ministero e mettano in campo tutte le iniziative necessarie a garantire una distribuzione equa del personale stabilizzato – riporta testualmente l’articolo online. I tribunali cosiddetti minori rappresentano un presidio essenziale di legalità e di vicinanza ai cittadini e non possono essere penalizzati – È indispensabile tutelare le professionalità maturate in questi anni e assicurare anche ai tribunali di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto il personale necessario a garantire continuità, efficienza e qualità del servizio giustizia – viene evidenziato sul sito web. Su questa vicenda serve una risposta rapida e concreta da parte del Governo e del Ministero della Giustizia”, conclude – (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it