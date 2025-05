Consiglio Regionale: ultime news. Tribunali sub-provinciali, Campitelli (FdI): ‘Grazie a Marsilio e Nordio tutelati i 4 tribunali abruzzesi’

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Grazie al grande lavoro del presidente Marco Marsilio e del guardasigilli Carlo Nordio ieri c’è stato un grande segnale per la salvaguardia dei quattro tribunali abruzzesi, compreso quello di Lanciano – riporta testualmente l’articolo online. La dimostrazione concreta che negli ultimi anni l’Abruzzo è presente su tutti i tavoli e dossier importanti – precisa il comunicato. La salvaguardia dei tribunali abruzzesi non è solo una battaglia territoriale o difesa di chi lavora in queste sedi ma è una questione di equità, sicurezza e accesso alla giustizia per tutti”. Così in una nota il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Nicola Campitelli, sulla proroga tecnica per salvaguardare i tribunali fino al 2026, in attesa di un intervento a stretto giro del Ministero per la stabilizzazione dei quattro tribunali sub-provinciali abruzzesi – precisa la nota online. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it