Consiglio Regionale: ultime news. Tribunali, Verrecchia: con il cdx i nostri presidi di Giustizia torneranno al sicuro

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Un impegno assunto dal centrodestra, con a capo il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che insieme ai nostri parlamentari abruzzesi ha seguito con determinazione ogni fase della vicenda – si legge sul sito web ufficiale. L’inserimento all’ordine del giorno del disegno di legge sulla modifica della geografia giudiziaria e l approvazione oggi in Consiglio dei Ministri, dimostrano la coerenza con gli impegni assunti dal governo Meloni, dal ministro Carlo Nordio e dal sottosegretario Andrea Del Mastro – È solo grazie alla serietà e alla concretezza dei partiti di centrodestra che si raggiunge la definitiva salvaguardia dei tribunali abruzzesi di Avezzano, Sulmona, Vasto e Lanciano – recita il testo pubblicato online. Dalla sinistra abbiamo ascoltato solo chiacchiere – si apprende dalla nota stampa. Dal centrodestra arrivano, come sempre, i fatti – aggiunge la nota pubblicata. La salvezza di ciò che sembrava impossibile ora è realtà — come abbiamo sempre sostenuto”. E’ quanto afferma Massimo Verrecchia, capogruppo Fratelli d’Italia in Consiglio regionale – (com/red)

