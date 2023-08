Consiglio Regionale: ultime news. Tribunali, Verrecchia: noi apripista per riforma

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Sui Tribunali cosiddetti minori si concretizza, come anticipato, l’impegno del governo di centrodestra che consentirà di salvaguardare questi importanti presidi sul nostro territorio – recita il testo pubblicato online. Con la riforma che si intende portare avanti, quindi, in Abruzzo potranno essere messi in sicurezza e sarà garantita ovunque la massima tutela sul fronte della Giustizia – si apprende dal portale web ufficiale. La nostra regione, dunque, con il presidente Marco Marsilio, si conferma nel ruolo di apripista nella riforma nazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Questo a dimostrazione del proficuo lavoro che i nostri parlamentari stanno svolgendo sulla complessa tematica e, soprattutto, del grande senso di responsabilità del governo Meloni”. Così il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia – si legge sul sito web ufficiale. (com/red)

