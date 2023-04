Consiglio Regionale: ultime news. Tribunali, Verrecchia:intenzioni serie del Governo

- Advertisement -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

(ACRA) – “Quanto affermato oggi dal viceministro, Francesco Paolo Sisto, in risposta all’interrogazione presentata dal deputato, Guerino Testa, sul futuro dei Tribunali di Avezzano, Sulmona, Vasto e Lanciano, dimostra ancora una volta l’intenzione del governo Meloni di avviare un percorso serio che segni la svolta per la geografia giudiziaria abruzzese che potrà mettere in salvo i nostri uffici di Giustizia – si legge sul sito web ufficiale. Intenzioni che sono apparse chiare sin dall’inizio dell’insediamento del nuovo governo, con l’obiettivo di non perdere i fondamentali presidi territoriali e le numerose figure professionali che vi lavorano ed anzi, di potenziare i Tribunali nell’organico come oggi stesso è tornato a ribadire il ministero della Giustizia – viene evidenziato sul sito web. Sui risultati finora raggiunti va riconosciuto grande merito ai parlamentari di Fratelli d’Italia, che perseguono il risultato atteso da tutti, collaborando con il governo e attuando tutte le azioni necessarie e di loro competenza”. Così, in una nota, il capogruppo di FdI in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia – viene evidenziato sul sito web. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’Emiciclo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 08, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it