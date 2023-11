Consiglio Regionale: ultime news. Tribunali,Verrecchia: lavoro serio del governo

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Solo attraverso un serio e scrupoloso lavoro sarà possibile giungere alla definitiva soluzione e, dunque, alla salvaguardia dei nostri importanti Tribunali sub provinciali – precisa la nota online. Ed è il lavoro che sta portando avanti il governo Meloni che, sin dall’inizio ha dimostrato un approccio attento e responsabile su una tematica così rilevante per la nostra regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La notizia, da poco diffusa dal senatore Sigismondi, in merito ad una nuova procedura di proroga e, soprattutto, all’imminente legge delega per la riforma della geografia giudiziaria, dimostra come la materia sia concretamente sui tavoli nazionali, per una capillare programmazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. In tal senso, mi preme ancora una volta ringraziare i nostri parlamentari per l’impegno costante e la determinazione con cui, solo con i fatti – non a chiacchiere – stanno difendendo gli interessi della collettività abruzzese”. E’ quanto dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia – (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it