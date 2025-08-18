Consiglio Regionale: ultime news. Trignina, Menna: Ora il Governo metta i fondi per il raddoppio

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Apprendo con favore che il prefetto, a seguito dell’ennesimo incidente mortale lungo la SS 650 “Trignina”, abbia sollecitato all’ANAS l’installazione di sistemi di controllo delle infrazioni e il rafforzamento della vigilanza – si legge sul sito web ufficiale. Sono esattamente le stesse richieste che, già lo scorso 13 marzo, avevo inviato all’ANAS – chiedendo l’installazione di autovelox e sorpassometri su tutto il tratto abruzzese – con il chiaro intendo di ridurre le condotte di guida pericolose e salvare così vite umane”. E’ quanto afferma il consigliere regionale Vincenzo Menna che, ricorda, alla sua lettera “l’ANAS aveva risposto il 20 aprile, attraverso il Direttore Rapporti Istituzionali, spiegando le difficoltà di installazione di sistemi di rilevamento infrazioni lungo l’intero tracciato, richiamando limiti normativi e competenze che coinvolgono anche altri enti – precisa il comunicato. La richiesta del prefetto – aggiunge Menna – dimostra che la mia proposta era ed è fondata ma, se davvero vogliamo affrontare il problema in maniera strutturale, non è sufficiente un rafforzamento dei controlli: bisogna procedere con il raddoppio della carreggiata, opera che ridurrebbe in modo sensibile il numero di incidenti e di vittime”. Menna sottolinea che la SS 650 è un’arteria fondamentale per l’Abruzzo e il Molise, percorsa ogni giorno da migliaia di veicoli, tra cui numerosi mezzi pesanti: “Continuare a rimandare significa condannare il territorio a contare morti e feriti – precisa il comunicato. Il Governo centrale metta subito a disposizione i fondi necessari per progettare e realizzare il raddoppio della Trignina: un’opera attesa da decenni e ormai non più rinviabile”. (com/red)

