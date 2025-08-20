Consiglio Regionale: ultime news. Trignina, Prospero: servono serietà e visione, non passerelle

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia interviene per replicare alle dichiarazioni del Coordinamento PSI sulla situazione della sicuezza sulla Statale 650 “Trignina”. “Non possiamo che constatare come, ancora una volta, si scelga la strada della polemica fine a sé stessa invece di contribuire in modo costruttivo al dibattito – aggiunge testualmente l’articolo online. A volte, sarebbe meglio tacere – dichiara Prospero – Ho sempre espresso, e ne sono oggi ancora più convinto, la mia contrarietà al sistema dei Velo Box, ai semafori T-Red e alle ZTL così come concepiti dall’amministrazione comunale di Vasto: strumenti che nulla hanno a che vedere con la sicurezza stradale e che si sono rivelati unicamente mezzi per fare cassa – si apprende dal portale web ufficiale. Se davvero si vuole affrontare il tema della sicurezza, allora bisognerebbe riflettere sulla loro insensata posizione di contrarietà all’arretramento della Statale 16, un’opera che permetterebbe finalmente la messa in sicurezza della parte sud di Vasto Marina e di San Salvo – recita il testo pubblicato online. Come del resto hanno tristemente dimostrato i sinistri, anche mortali, verificatisi nelle ultime settimane proprio su quel tratto di strada – viene evidenziato sul sito web. Ed è qui che emerge la differenza di approccio: loro parlano di autovelox, noi lavoriamo per lo sviluppo infrastrutturale – si apprende dalla nota stampa. Mentre qualcuno si limita agli slogan, noi stiamo sollecitando — insieme agli assessori regionali Magnacca e Di Lucente — interventi concreti per l’ammodernamento della “Fondovalle Trignina”, arteria ormai inadeguata al traffico e alle esigenze di sicurezza di cittadini e imprese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Gli autovelox, sulle strade a scorrimento veloce, possono essere uno strumento utile, ma non sono l’unica soluzione e non vanno confusi con gli strumenti “per fare cassa” adottati nel centro abitato di Vasto – La sicurezza dei cittadini e lo sviluppo infrastrutturale – conclude Prospero – non possono essere piegati a logiche propagandistiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. Occorrono serietà, visione e capacità di programmare interventi concreti: su questi fronti continuerò a lavorare con determinazione – si apprende dalla nota stampa. E anche il PSI può fare la sua parte, a cominciare dal coinvolgimento del sindaco di Vasto, oggi Presidente della Provincia, per sostenere con coerenza e responsabilità l’arretramento della Statale 16 e l’ammodernamento della Trignina, nell’interesse esclusivo dei cittadini e del territorio”. (com/red)

