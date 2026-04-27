Consiglio Regionale: ultime news. Truffe agli anziani, Prospero: continuano su tutto il territorio gli incontri dell’Osservatorio della Legalità

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:27 aprile 2026 – 08:52- “L’Osservatorio Regionale della Legalità prosegue con una serie di incontri di formazione e prevenzione sul tema delle truffe, con l’obiettivo di informare e proteggere i cittadini, in particolare le fasce più fragili della popolazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Gli appuntamenti stanno continuando su tutto il territorio regionale grazie alla collaborazione con le amministrazioni comunali, la CNA, gli istituti bancari e assicurativi, le Pro Loco, i circoli pensionati e le associazioni del terzo settore, in una rete virtuosa che unisce istituzioni e comunità. Il prossimo incontro si terrà a Gissi lunedì 27 aprile alle ore 18:00, presso la Sala “Federigo Marisi” del Museo Storico Etnografico, in collaborazione con il Comune di Gissi e l’Arma dei Carabinieri – All’incontro interverranno il Sindaco di Gissi, Agostino Chieffo, il Comandante della Stazione Carabinieri di Gissi, Luogotenente C.S. Antonio Quarta, e l’esperto in sicurezza informatica Per. Ind. Riccardo Ettore Tittaferante – si apprende dalla nota stampa. Un impegno che si conferma quanto mai necessario alla luce dei recenti episodi di cronaca – viene evidenziato sul sito web. Solo pochi giorni fa, a Sulmona, una donna di 91 anni è stata vittima di un tentativo di truffa da parte di due soggetti che si spacciavano per appartenenti alle Forze dell’Ordine: un raggiro sventato grazie alla prontezza della vittima e al tempestivo intervento dei Carabinieri, che hanno arrestato i responsabili in flagranza di reato – Un episodio che dimostra chiaramente come questi tentativi di truffa siano ancora diffusi e colpiscano soprattutto gli anziani, facendo leva sulla paura e sulla fiducia nelle istituzioni – precisa la nota online. Per questo motivo, l’attività di prevenzione, informazione e formazione diventa fondamentale: conoscere i meccanismi delle truffe è il primo passo per difendersi – precisa il comunicato. L’Osservatorio della Legalità continuerà a promuovere incontri pubblici in tutta la Regione, con l’obiettivo di costruire una cultura della sicurezza e della consapevolezza, coinvolgendo cittadini, famiglie e comunità locali – precisa il comunicato. Un sentito ringraziamento va alle Forze dell’Ordine per il costante impegno sul territorio e per l’efficacia degli interventi, come dimostrato anche nel recente episodio di Sulmona – La sicurezza si costruisce insieme: con informazione, collaborazione e presenza sul territorio”. Cosìin una nota il presidente dell’Osservatorio della Legalità, Francesco Prospero – aggiunge testualmente l’articolo online. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’Emiciclo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 07, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it